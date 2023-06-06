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Bursa’da festival rüzgarı esecek

Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali’nin 61’incisi, 7–31 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü sanatçı ve grupların katılımıyla gerçek-leştirilecek. 22 ülkeden konuk dansçıların katılacağı festival, 35’inci Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile 7 Temmuz’da başlayacak ve 31 Temmuz’da Yıldız Tilbe konseri ile sona erecek.

04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Uluslararası Bursa Festivali.

Uluslararası Bursa Festivali.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen 61’inci ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı, Hilton Otel’de yapıldı. Festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BKSTV Başkanı Sadi Etkeser, BKSTV Yönetim Kurulu, sponsor firmaların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

60 YILDA BİN 512 SANATÇI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Festivali’nin 1962 yılından beri Bursa’ya mal olmuş ve şehirle özdeşleşmiş özel bir organizasyon olduğunu hatırlattı. Şehirlerin, kültür ve sanatın sahiplenildiği, yaşatıldığı ve geliştirildiği oranda büyüyüp geliştiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Biz de bu anlayışla yer altı ve üstü yatırımlarımızla Bursa’yı daha yaşanabilir hale getirirken, dünyanın kültür ve sanat takvimine giren etkinliklerimizle de şehrimize değer katıyoruz. Şehrimizin geleneksel kültür-sanat coşkusunu yaşatan değerlerimizden biri de Uluslararası Bursa Festivali’dir. Sadece 1 yıl pandemiden dolayı yapılamayan bir festivali 61 yıldır devam ettirmek kolay değil. Bursa’mızın kültür ve sanat hayatına farklı bir boyut kazandıran festivalimizde, 60 yılda 1197 etkinlikle 1512 sanatçıyı konuk ettik” dedi.

ALTIN KARAGÖZ’LE BAŞLIYOR

Uluslararası Bursa Festivali bu yıl 7 Temmuz’da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile başlayacak ve festival coşkusu 31 Temmuz’a kadar devam edecek. Bursa’nın 17 ilçesini de kapsayan Altın Karagöz’e başvuru yapan 58 ülke arasından sanat komitesi tarafından Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, KKTC, Kosova,

Kuzey Osetya, Macaristan, Makedonya, Meksika, Özbekistan, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan ve Tanzanya ekipleri seçildi. Konuk dansçılar, bir hafta boyunca hem Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda hem de Bursa’nın 17 ilçesinde vatandaşlara hünerlerini sergileyecek.

BURSA MÜZİĞE DOYACAK

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın ardından 14 Temmuz’da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın Karsu ile yapacağı performansla Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konsere start verilecek. Bursalılar, festival süresince dünyaca ünlü Sukhishvili dans gösterisini izleyecek, efsane isimler Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam’ı aynı sahnede dinleme imkanı bulacak. Festival, Edis, Özcan Deniz, Muazzez Ersoy, Melike Şahin, Madrigal, Shantel ve Okan Bayülgen’in sahne aldığı Shakespeare’in ünlü trajedisinin sahnelendiği ‘’Richard’’ tiyatro oyunuyla devam edecek. Dünyanın önde gelen müzik yorumcularından UNESCO müzik ödülü sahibi Azerbaycanlı ses sanatçısı Alim Qasimov yine dünyaca ünlü caz müziği sanatçısı Michael Godard’a, klarnet sesi Hüsnü Şenlendirici eşlik edecek.




#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#Alinur Aktaş
#Uluslararası Bursa Festivali
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