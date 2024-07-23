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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Çevre tesislere sıçradı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kısmen kontrol altına alındı.

11:42 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 11:54 - 23/07/2024 Salı
AA
Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde süren yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde süren yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil fabrikası ve depoya da sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Alevler çevre tesislere sıçradı

Kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangın, bir tekstil fabrikası ile depoya da sıçradı.


Ekiplere yardımcı olan çevre sakinleri de hortumla yangına su sıktı.


Bir kişi ise bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erine hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.



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