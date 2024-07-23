Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyük facialarla sonuçlanabilen ve çevre felaketine neden olan anız yangınlarına karşı harekete geçti. Müdürlükten yapılan açıklamada anız yakmanın topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengeyi bozduğu, yangın sonucu toprağın üst ve altındaki minerallerin zarar gördüğü belirtildi. Anız yakılmasının yasaklandığı belirtilen açıklamada bu yasağa uymayanlar hakkında her dekar için 1933 lira 95 kuruş idari para ceza uygulanacağı ve 5 yıl süreyle tarımsal desteklemelerden men edileceği bildirildi.