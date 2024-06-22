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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıkladı: Batman'da anız yakanlara ceza verilecek

Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyük facialarla sonuçlanabilen ve çevre felaketine neden olan anız yangınlarına karşı harekete geçti. Müdürlükten yapılan açıklamada anız yakmanın topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengeyi bozduğu, yangın sonucu toprağın üst ve altındaki minerallerin zarar gördüğü belirtildi. Anız yakılmasının yasaklandığı belirtilen açıklamada bu yasağa uymayanlar hakkında her dekar için 1933 lira 95 kuruş idari para ceza uygulanacağı ve 5 yıl süreyle tarımsal desteklemelerden men edileceği bildirildi.

18:13 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:21 - 22/06/2024 Cumartesi
AA
Anız yangını (Foto: Arşiv)
Anız yangını (Foto: Arşiv)

Batman'da anız yakanlara dekar başına 1933 lira 95 kuruş para cezası uygulanacağı ve 5 yıl tarımsal desteklemelerden men edileceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anız yakmanın topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengeyi bozduğu, yangın sonucu toprağın üst ve altındaki minerallerin zarar gördüğü, bu nedenle gıda maddelerinin kalitesinin düştüğü belirtildi.

Kentte anız yakılması yasaklandı

Anız yakılmasının çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için kentte anız yakılmasının yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anız yangınlarının ortaya çıkardığı kül, partikül, karbonmonoksit gibi zehirli dumanlar, soluduğumuz havayı korkunç boyutlarda kirletip, insan sağlığını doğrudan tehdit etmektedir. Astım, bronşit ve KOAH hastalığı olanlarda bu durum daha ağır sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca telefon ve elektrik direkleri, etraftaki yerleşim bölgeleri zarar görmektedir. Anız artıkları ile beslenen yaban hayvanları ölmekte, hava kirlenmekte, meydana gelen duman nedeniyle zaman zaman karayollarında görüş azalmakta ve trafik kazaları ile can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir. Tüm bunlarla birlikte anız yakmanın dinimizde de yeri yoktur. Anız yakarak yok edilen her canlının, Allah katında hesabının sorulacağının unutulmaması gerekir."

İdari para ve tarımsal destekten men cezası

Açıklamanın devamında, bu gibi zararların önlenmesi amacıyla anız yakanlar hakkında her dekar için 1933 lira 95 kuruş idari para ceza uygulanacağı ve 5 yıl süreyle tarımsal desteklemelerden men edileceği bildirildi.



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#Tarımsal Destek
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