Orman yangınlarına müdahalede "erken uyarı" sistemi: 15 kilometre uzaklıktaki dumanı 15 saniyede tespit ediyor

Sivrisinek türleri arasında mücadele edilmesi güç olan Albopictus türü sivrisinek Ege ve Akdeniz'de hızlı şekilde yayılımını sürdürüyor. Adnan Menderes Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Şimşek, "Albopictus, insanların hatalarını kullanarak çok yoğun bir şekilde bütün şehirlerimize yayılıyor. Bunu görüyoruz ve bu da bizi çok endişelendiriyor çünkü bu hayvan diğer sivrisinekler gibi değil, mücadelesi çok zor" dedi.