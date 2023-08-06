Orman yangınlarına müdahalede "erken uyarı" sistemi: 15 kilometre uzaklıktaki dumanı 15 saniyede tespit ediyor

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Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, OGM orman yangınlarıyla mücadelede üst düzey teknolojik imkanlar ve sistemlerden faydalanıyor.
Bu kapsamda, orman yangınlarının yönetimini daha etkin ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için Yangın Yönetim Sistemi uygulamaya konuldu. Orman Yangın Erken Uyarı Sistemi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanılarak, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, orman yangınlarının erken tespiti ve büyümeden söndürülmesine katkı vermek amacı ile OGM, Bilkent Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirildi.
Sistem, 30 Orman Bölge Müdürlüğünün 10 bin hava ve kara aracına mobil veri iletişim cihazıyla bağlı olarak çalışıyor.
Orman yangınlarına müdahale süresini azaltan sistemle yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idaresinde etkinlik artarken, iş gücü ve ekonomik kayıpların da önüne geçildi.
Sistem kapsamında geliştirilen yazılımla yangın gözetleme kulesinin bulunduğu yerden 15 kilometre çapındaki orman görüntüleri analiz edilerek, uzaktaki duman 15-25 saniyede tespit edilerek alarm veriliyor.
Yangına hassas olan kritik orman arazilerinin olduğu 130 yangın gözetleme kulesine şimdiye kadar kurulan toplam 324 kamera ile yangına birinci derecede hassas 3,5 milyon hektar orman alanı izleniyor.