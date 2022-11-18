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Bursa’da her köşe tiyatro sahnesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı iş birliğiyle bu yıl 26’ncısını düzenlediği Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ile şehrin dört bir yanı tiyatro sahnesine dönüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa’da her köşe tiyatro sahnesi
​Bursa’da her köşe tiyatro sahnesi.

BKTSV tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Harput Holding, Royal Termal Otel, Özhan Market, Bursa Ticaret Borsası, Atış Şirketler Grubu ve Şahinkaya Okulları’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, çocuk ve gençlerin ara tatillerini kültür-sanat programlarıyla değerlendirmesini sağlıyor.

HER GÜN FARKLI ORGANİZASYON

Bursa’da 26 yıldır tiyatronun gelişimine katkı sağlayan, uluslararası tiyatro camiasının sabırsızlıkla beklediği organizasyonlardan biri haline gelen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 12 Kasım’dan bu yana tiyatro severleri bir araya getiriyor. Etkinliklerin ilki, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İzmir Kadro Pa Tiyatrosu’nun ‘Macbeth Mutfakta’ oyunu ile gençler, keyifli bir zaman dilimi geçirdi. Shakespeare’in ‘Macbeth’inden uyarlanmış tek kişilik obje tiyatrosu örneği olan oyunda, hikayenin mekanı bu kez mutfak oldu.

ANADOLU MASALLARINA TARİHSEL YOLCULUK

  • Günün ikinci oyunu olan ‘Farklı Bir Oyuncu’ ise Podyum Sanat Mahal’de küçük sanatseverlerle buluştu. İspanyol sanatçının mizah, akrobasi, sihir ve görsel komedi unsurlarını bir araya getirdiği tek kişilik oyunda Papito, bir sandıktan iki sandalye ve değişik bağlantıları olan çeşitli nesneler çıkarırken, sadece bir oyuncu olarak değil aynı zamanda insan olarak da özünü bulmaya çalıştı. Minik sanatseverlerin merakla izlediği oyun büyük alkış aldı. Üniversitelerin oyunculuk bölümü öğrencilerinin Özer Tunca liderliğinde gerçekleştirdiği atölyede, görsel ve fiziksel tiyatroda beden ile aksesuar kullanımı hakkında bilgiler verildi. Küçük tiyatro severler, Akif Seven’in Yaratıcı Drama Atölyesinde Anadolu masallarına farklı bir yolculuk yaptı.

4’Ü YABANCI 14 EKİP İLE 7 FARKLI NOKTADA GÖSTERİLER YAPILIYOR

Bu yıl İran’dan 2, İspanya ve Kazakistan’dan da 4’ü yabancı 14 ekibin katıldığı festival, 7 farklı noktadaki gösteri, atölye ve söyleşilerle devam edecek. Etkinlikler; Tayyare Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Gürsu Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal ve Çeksanat Görükle Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Atölye çalışmaları için rezervasyonlar da www.bkstv.org.tr adresinden yapılabilecek.

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