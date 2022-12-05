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Bursa'da iki kişinin öldüğü uçak kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği tek motorlu uçak kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Düşen uçağın doğalgaz kombine çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direği ve tellerine dokunduğu, o sırada alev aldığı daha sonra da yere düştüğü görüldü. Görüntüler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı.

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Haber Merkezi AA
Bursada iki kişinin öldüğü uçak kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Uçak kazası güvenlik kamerasında.

Ovaakça Mahallesi yakınında 1 Aralık'ta tek motorlu uçağın düşme anına ilişkin doğal gaz çevrim santralinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Kamera kaydında, hızla alçalan tek motorlu uçağın, kanadının elektrik direklerine çarpmasıyla alev alması ve düşmesi yer aldı.

Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalkıp Sakarya'nın Pamukova ilçesine inen Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal (54) yönetimindeki Bristell B23LE tipi tek motorlu çok hafif hava aracı (ultralight), yeniden havalanmasının ardından geldiği kentte Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali sahasına düşmüştü.

Genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuş sırasındaki kazada Köksal ile uçaktaki Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti.

Bursa'daki uçak kazasında can verdiler: Son görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Kaza, saat 15.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya Pamukova’dan havalanan tek motorlu eğitim uçağı saat 15.40’ta, Türkiye’nin en büyük 3’üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisine düştü. Uçak düşmeyle birlikte alev alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangında müdahale ederken, Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Bursada tek motorlu uçağın sokak arasına düştüğü kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere uçağın sokağa düştüğü, sokaktakilerin panikle kaçtığı, patlamanın meydana geldiği ve kalabalığın toplandığı anlar yansıdı.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın düşmesi sonucu bir pilotun fırlayarak, bir pilotun ise uçağın yanması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın boş bir alana düşmesinin olası bir facianın önüne geçtiğini belirten ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Alinur Aktaş, “Hava şartları mı, teknik bir detay mı olduğu yapılacak çalışmalar sonucu aydınlatılacaktır” dedi.
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TC-UHY kuyruk numaralı eğitim uçağının uçuş kayıtlarına göre saat 15.13te Sakarya Pamukovadan kalktığı , 1200 metre irtifada seyrettiği, 72 kilometre yol katetti, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32te uçakla irtibatın kesildiği öğrenildi. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta 25 Nisanda Yunuseli Havaalimanı yakınındaki bölgede, evlerin arasına tek motorlu uçak düşüp, alev aldı. Uçağın düşmesiyle sokaktaki 5 araç da yanarken, alevler nedeniyle zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Mahallelinin büyük korku yaşadığı olayda, bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına alıp, uçaktaki pilot Hakan Köksal (54) ve Burcu Sağlamın (22) yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Bursada düşen uçağın düşme anları kameradaBursada tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum ile eğitim alan Murat Avşarın hayatını kaybettiği kaza anı bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere uçağın sokağa düştüğü sırada bir alev topu yükselirken, kopan parçalar ise çevreye savruluyor. Olay sırasında sokakta yürüyen 2 kişi şans eseri yara almadan kurtulurkurken, çevreye uçağın yakıtının yayıldığı görüldü. Saniyeler sonra da yakıtın tutuşmasıyla sokak ve park halindeki 2 araç alevler arasında kaldı.
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Bursa’da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormanlık alana düşen tek motorlu uçağın, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal’a ait özel uçak olduğu öğrenildi. Köksal’ın kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içerisinden canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
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Bursada, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam’ın cenazesi, kaza yerindeki savcılık incelemenin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.
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Bursa'daki uçak kazasında can verdiler: Son görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da doğal gaz çevrim santralinin olduğu araziye, tek motorlu uçak düştü. Kazada uçaktaki Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti.

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