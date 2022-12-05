Bursa'da iki kişinin öldüğü uçak kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği tek motorlu uçak kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Düşen uçağın doğalgaz kombine çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direği ve tellerine dokunduğu, o sırada alev aldığı daha sonra da yere düştüğü görüldü. Görüntüler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı.
Ovaakça Mahallesi yakınında 1 Aralık'ta tek motorlu uçağın düşme anına ilişkin doğal gaz çevrim santralinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
Kamera kaydında, hızla alçalan tek motorlu uçağın, kanadının elektrik direklerine çarpmasıyla alev alması ve düşmesi yer aldı.
Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalkıp Sakarya'nın Pamukova ilçesine inen Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal (54) yönetimindeki Bristell B23LE tipi tek motorlu çok hafif hava aracı (ultralight), yeniden havalanmasının ardından geldiği kentte Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali sahasına düşmüştü.
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Genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuş sırasındaki kazada Köksal ile uçaktaki Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti.