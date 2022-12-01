Bursa'da tek motorlu uçak düştü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.
BURSA VALİSİ: İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Vali Canbolat "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti." bilgisini paylaştı.
DÜŞEN UÇAK SAKARYA PAMUKOVA'DAN KALKTI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, uçağın Sakarya Pamukova’dan kalktığını ifade etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim uçağının Sakarya Pamukova’dan kalkış yaptığını, ineceği nokta konusunda net bir bilgi olmadığını ifade ederek, "Malesef eğitim uçağı Ovaakça Çevrim santrali yakınlarında düştü. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi uçaktan fırlayarak bir kişi de uçağın yanmasından dolayı hayatını kaybetti. Başka yaralı söz konusu değil. Bursa’da sisli ve yağmurlu bir hava durumu hakimdi. İtfaiye ekiplerimiz ihbardan çok kısa sürede olay yerine ulaştı"dedi.
Aktaş, uçağın kesin düşüş sebebinin yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından netlik kazanacağını açıkladı.
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Alınan bilgiye göre, saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü.
Bacaların yanına düşen eğitim uçağında pilot ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İşte düşen uçağın enkazından ilk görüntüler...
BURSA VALİSİ: İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİBursa Valisi Yakup Canbolat: Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
SAKARYA PAMUKOCADAN KALKMIŞBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, uçağın Sakarya Pamukova’dan kalktığını ifade etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim uçağının Sakarya Pamukova’dan kalkış yaptığını, ineceği nokta konusunda net bir bilgi olmadığını ifade ederek, Malesef eğitim uçağı Ovaakça Çevrim santrali yakınlarında düştü.
İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi uçaktan fırlayarak bir kişi de uçağın yanmasından dolayı hayatını kaybetti.
Başka yaralı söz konusu değil. Bursa’da sisli ve yağmurlu bir hava durumu hakimdi.
İtfaiye ekiplerimiz ihbardan çok kısa sürede olay yerine ulaştı dedi.
Aktaş, uçağın kesin düşüş sebebinin yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından netlik kazanacağını açıkladı.
İşte düşen uçağın enkazından ilk görüntüler...
Bursa'da düşen uçağın enkazından ilk görüntüler
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında bir eğitim uçağı düştü. Olayda pilot ve yanındaki kişi hayatını kaybetti.
OYNAT 00:26
Bursa Osmangazi'de tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi. 'Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.' bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
GÜNDEM
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Olay, Mudanya ilçesinin Eşkel semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi.
İddiaya göre, Mekana gelen 10 kişilik grup, o sırada sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer’den 2. kez aynı parçayı çalmasını istedi. Müzisyen Süslerer ise çiftetelliyi biraz vakit geçtikten sonra tekrar çalacağını belirtti. Bunun üzerine 10 kişilik müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi sözlü tartışma sonlandırıldı.
Molaya çıkmasını bekledilerSaldırganlar sahnedeki çalışanların bir süre molaya çıkmasını bekledi. Bu esnada Özkan Süslerer’in molaya çıktığını gören 10 kişi arka bahçede yakaladığı müzisyeni öldüresiye dövdü.
Olayı gören mekân çalışanları kavgayı tekrar ayırırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri kaburgası kırılan ve yüzü tanınmayacak hâle gelen Süslerer’i hastaneye sevk ederken, jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.
Ölümden döndüğünü belirten 3 çocuk babası müzisyen Süslerer,” Oyun havası çalıyorduk. Yaklaşık 10 dakika sonra sanatçının gelmesiyle müziğe ara verdik. Daha sonra yanıma sahnede oyun oynayan müşterilerden biri geldi ve bana aynı parçayı bir kez daha çalmamı söyledi. Tekrar çiftetelli çalmamı istediler. Bende bir müddet sonra tekrar çalacağımı belirttim. Ardından benimle küfürlü konuşmaya başladı. Ben yine sabırlı davranıp bir şey demedim. Sonra bu 10 kişi bana pusu kurdular. Mola yapmamı beklemişler. Mola yapmak için arka bahçeye çıkınca bir anda darp etmeye başladılar. Bir türlü kaçamadım.
Kaburgamda kırık ve omzumda çıkık oluştu. 3 gündür işe gidemiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. 2 telefonum da kırıldı diye konuştu.
Jandarma ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'da istek şarkı dehşeti
Bursa'da bir eğlence mekanında 10 kişi, istekte bulundukları parçayı 2. kez çalmadığı gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen öldüresiye dövdüler.