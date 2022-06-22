Bursa’da kaçan boğalar trafiği kilitledi

Bursa-Ankara yolu üzerinde sahibinin elinden kurtulan boğalar trafikte araçların arasına daldı.
Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğalar yakalanırken, trafik durma noktasına geldi.
Bursa-Ankara yolu üzerinde sahibinin elinden kurtulan boğalar trafikte araçların arasına daldı.
Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğalar yakalanırken, trafik durma noktasına geldi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.