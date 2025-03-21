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Bursa'da kaza yapan motokuryeler arasında bıçaklı kavga çıktı

Bursa'da kaza yapan motokuryeler arasında bıçaklı kavga çıktı

20:2121/03/2025, Cuma
DHA
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Kaza yapan motokuryeler arasında bıçaklı kavga çıktı
Kaza yapan motokuryeler arasında bıçaklı kavga çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kaza yapan motokuryeler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gemlik İstiklal Caddesinde meydana geldi. M.U.K. (32) isimli motokurye, plakası henüz belirlenemeyen M.A. (29) isimli motokurye ile çarpıştı. Kazanın ardından motokuryeler arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında M.U.K. cebinde taşıdığı bıçağı çıkartarak M.A'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından M.U.K.'yı olay yerinde kullandığı bıçak ile yakalayarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.




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