Bursa'da kaza yapan motokuryeler arasında bıçaklı kavga çıktı

Olay, saat 18.00 sıralarında Gemlik İstiklal Caddesinde meydana geldi. M.U.K. (32) isimli motokurye, plakası henüz belirlenemeyen M.A. (29) isimli motokurye ile çarpıştı. Kazanın ardından motokuryeler arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında M.U.K. cebinde taşıdığı bıçağı çıkartarak M.A'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından M.U.K.'yı olay yerinde kullandığı bıçak ile yakalayarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.