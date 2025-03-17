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Bursa'da korkunç olay: Kocasını öldüren kadın kendini ihbar etti

Bursa'da korkunç olay: Kocasını öldüren kadın kendini ihbar etti

07:5017/03/2025, Pazartesi
AA
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Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan M.N.Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan M.N.Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü. Şüpheli kadın, gözaltına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir sitede yaşayan M.N.Ç. (42) ile eşi S.Ç. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç, kocasını tabancayla göğsünden yaraladı.

S.Ç, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan M.N.Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli kadın, gözaltına alındı.

#Bursa
#İnegöl
#Cinayet

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