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Çorum'da kan donduran cinayet: Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar

Çorum'da kan donduran cinayet: Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar

00:0114/03/2025, الجمعة
AA
DHA
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Çorum'un Kargı ilçesinde şeker hastası 4 çocuk annesi Hatice Kış (76), evinde 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Kış'ın kolundaki bilezikleri alan şüpheliler, evi ateşe verip kaçtı.

Kargı ilçesi Akkise köyünde dün Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden döndüğünde evinden dumanların çıktığını görüp komşularından yardım istedi.

Köylülerle birlikte eve giren Kış, eşinin yerde yattığını görüp suyla alevlere müdahale etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekibinin kontrolünde Hatice Kış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda 8 bıçak darbesi olan Hatice Kış'ın bilezik ve altınlarının alındığı ve cesedinin yakılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

#Çorum
#Cinayet
#Altın

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