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Bursa'da koronavirüs kapsamında yeni önlemler alındı: Düğün ve nişan törenlerine kısıtlama getirildi

Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi. Düğün konvoylarına da 10 araç sınırlandırılması getirilen kentte, düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.

Haber Merkezi DHA
Bursa Valiliği Koronavirüs kapsamında alınan önlemlere bir yenisini daha ekledi, düğün ve nişan saatlerine kısıtlama getirildi.
Bursa Valiliği Koronavirüs kapsamında alınan önlemlere bir yenisini daha ekledi, düğün ve nişan saatlerine kısıtlama getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler almaya devam eden Bursa Valiliği düğün, nişan, sünnet düğünü gibi törenlere saat sınırı getirdi. 2 saati aşmayacak olan düğünlere konvoylar da 10 aracı geçmeyecek. Açıklanan önlemlerin ise açık havada yapılması gerektiği ve her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda, bu tür etkinliklerden önce kaymakamlıklara bilgi verilecek. Yemek ve ikramlar da mümkünse ambalajlı servis edilecek.

DHA
Bursa'da maske ve mesafe kurallarına uyulmaması Bursa Valiliği'ni harekete geçirdi.

Bursa Valiliği yeni önlemlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • "Son zamanlarda halkımızın temizlik kurallarının uygulanmasında yaşadığı eksiklikler, sosyal mesafenin korunamaması, maske kullanımında hassasiyetin azalması ve tüm bunların sonucu vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan bazı konularda kısıtlama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla tekrar uygulamaya koyulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Gelinen noktada düğünler ve mevlidler ile asker uğurlama eğlencelerinde ek tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır."

İHA
Düğün ve nişan gibi törenlerden önce kaymakamlığa bilgi verilmesi istendi.

Tüm etkinliklerin 10.00 ile 24.00 saatleri arasında, 2 saatte bitecek şekilde planlanması gerektiği anlatılan açıklamada, saat aralığının kolluk birimleri ile kaymakamlıklara dilekçeyle bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

DHA
Düğün konvoy araçları için de sayı belirtildi: 10 aracı geçmeyecek.


Düğün, nişan, kına, mevlit, sünnet törenlerinin mümkünse açık alanda ve 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde yapılması istenilen açıklamada, "Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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