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BURSA

Bursa'da lüks otelde korkutan yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lüks bir otelin çatısında yangın çıktı. Otel hızla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Haber Merkezi DHA
​Bursada lüks otelde korkutan yangın
Bursa'da yangın çıkan otel boşaltıldı.

Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Lefkoşa Caddesi'nde bulunan lüks otelin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

OTEL BOŞALTILDI

Altı katlı otelin çatı kısmında kısa sürede büyüyen alevlerin ardından tatilciler hızla dışarı çıkarıldı. Birçok tatilci valizlerini alarak otelden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Alevler itfaiye ekiplerince kısa söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, otelin çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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