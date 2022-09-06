Bursa'da lüks otelde korkutan yangın

Dünya

Kış öncesi Pakistan’a barınak lazım

Tarihinin en büyük sel felaketiyle boğuşan Pakistan’a yardım eli uzatan Türkiye’nin Kızılay aracılığıyla gönderdiği yardımlar bölge halkı için umut oluyor. Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “1 milyondan fazla ev sular altında. Yüz binlerce insanın çok acil bir şekilde kendilerini kış koşullarından koruyacak barınaklara ihtiyacı var” dedi. Kızılay ekibinden Fatih İşçi, “İki yardım TIRıyla yola çıktık. Bizi görenlerin gözlerinin içi parlıyor. Gelip kucaklaşıyorlar” dedi.