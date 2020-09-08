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Gündem Bursada okul servisi şoförü 397 promilli çıktı
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Bursa'da okul servisi şoförü 3.97 promilli çıktı

Trafik canavarları hem kendi hem sürücülerin hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor. Bursa’da bir okul taşıtı sürücüsü, alkol uygulamasına takıldı. Alkolmetreye üfleyen sürücü, olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıktı. 3.96 promil alkolle yakalanan sürücünün ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi.

Haber Merkezi İHA
Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.
Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, Çekirge Meydanı’nda trafik uygulaması yaptı. Uygulama esnasında 16 S 4503 plakalı okul servisi sürücüsü Çetin K.’den şüphelenen ekipler, minibüsü durdurdu.

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Polis bile şaşkına döndü

Durdurulan okul servisi sürücüsü, gerekli evrak incelemelerinin ardından aşağı indirilerek alkolmetreye üfledi. Minibüs sürücüleri 0.20 promile kadar alkol kullanabilme hakkına sahipken, polis ekipleri sürücü Çetin K.’nin alkolmetreyi üflemesinin ardından çıkan alkol oranına şaşırdı.

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Trafikten men edildi

3.96 promil alkolle olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı. Çekici çağrılarak okul servisi otoparka çekildi. Ardından karakola sevk edilen sürücü Çetin K.’ye bin 228 lira idarî para cezası kesildi. Ayrıca okul servisi trafikten men edilerek, sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

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