Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bursada polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
BURSA

Bursa'da polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Haber Merkezi AA
Polis memuru Alaattin Özdemir'i şehit eden Murat D.
Polis memuru Alaattin Özdemir'i şehit eden Murat D.

Polis memuru Alaattin Özdemir'in şehit edilmesiyle ilgili sanık Murat D. ile görevli polislere mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra salıverilen S.D, İ.D, T.B. ve M.Y. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısınca hazırlanan iddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen polis memuru, kavga ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini belirtti.

  • Kavga edenlerden Murat D'nin küfrederek hakaretlerde bulunduğunu anlatan polis, bu kişiyi gözaltına almaya çalışırken yakınlarının fiziki müdahalede bulunduğunu kaydetti. Tanık polis, Murat D'nin, Özdemir'in belinden tabancasını alarak başına yakın mesafeden ateş ettiği bilgisini verdi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu Murat D. hakkında "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 4 sanık için ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olay

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Aralık 2019'da iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan Murat D. tarafından vurulmuştu. Başından yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Murat D. tutuklanmış, S.D, İ.D, T.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Abone Ol Google News
Haddini bil İsrail!

Haddini bil İsrail!

Mezarlık duvarındaki Türk Bayrağına saldırdılar!
Havaalanlarında yeni dönem

Havaalanlarında yeni dönem

​Bakan Ersoy koronavirüs test merkezleri için tarih verdi.
Paraguay First Ladysi Emine Erdoğandan yardım istedi: Türkiyeden 281 bin tıbbi malzeme gitti

Bir de bunlarla uğraşıyoruz

Bir de bunlarla uğraşıyoruz

Balık istifi yakalanınca Amerikan filmlerindeki gibi kaçmaya kalktı.

YouTube'daki<br> büyük tehlike!

YouTube'daki
büyük tehlike!

​Çocuk istismarı içeren videolar kaldırılmadı...

​Mısır ordusu silah alımlarına rağmen çaresizlik içinde.

​​Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi.
Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Bilm Kurulu üyesi Yamanel'den çarpıcı koronavirüs uyarısı.

Ani sel ve su baskını tehlikesi bugün de sürüyor.
En fazla<br>tercih edilen banka

En fazla
tercih edilen banka

​Türkiye'nin 'Benim'sediği bankalar belli oldu.

​Bilim Kurulu üyesinden sıtma ilacı uyarısı.

Camilerde uzun bir aranın ardından cemaatle sabah namazı kılındı.

Trump'tan, 'NATO üyeleri Rusya'ya milyarlarca para ödüyor' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.