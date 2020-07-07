Bursa’da rahvan atçılığı yeniden hayata döndü

Türk kültürünün önemli parçalarından biri olan Rahvan atçılığını gelecek nesillere taşımak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek Bursa Rahvan ve Yarış Atı Binicileri Spor Kulübü Derneği’ne tahsis edilen tesis, görkemli bir törenle hizmete açıldı. Ürünlü Mahallesi’nde 200 dönümlük alanda inşa edilen tesis, bir yandan rahvan atlarını barındırırken, diğer yandan atlı gezintiler ve atlı sporla ilgili birçok faaliyete ev sahipliği yapacak.

Rahvan atçılığını sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak istediklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ürünlü mahallemizde bulunan tesisimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burası tüm Bursa’nın rahvan atları spor tesisi olacaktır. Atlı sporlar her yaştan insanın yapılabileceği bir spor dalıdır. Bu tesisler yılın 12 ayı herkesin istifade edebileceği buluşma mekanı olacaktır” diye konuştu.

Konuşmalar ve kurdele kesimiyle tesislerin hizmete açılmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman ata binerek tur attı.

‘İMRENİLECEK BİR TESİS’

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman ise, milli değerleri gelecek nesillere taşımanın önemli olduğunu söyledi. Ata sporlarını sevdirmenin milli bir görev olduğunu hatırlatan Büyükataman, “Bursa imrenilecek ve örnek alınacak güzellikte bir tesis kazandı” dedi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da kısa bir teşekkür konuşması yaptı.