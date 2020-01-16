Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu Bursa'da şafak vakti 700 polisle çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin de katıldığı şafak operasyonunda çok sayıda adrese baskın düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Merkezi 16 Ocak 2020, 09:30 Son Güncelleme: 16 Ocak 2020, 09:33 DHA