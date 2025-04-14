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Bursa'da samanlık alev alev yandı

Bursa'da samanlık alev alev yandı

23:5114/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bursa'da samanlık alev alev yandı
Bursa'da samanlık alev alev yandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 800 balya saman ve bazı tarım aletleri kül oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi'ndeki bir samanlıkta çıktı.


Alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.


800 balya saman ve bazı tarım aletlerinin yandığı samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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