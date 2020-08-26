Bursa’da tarih ve yeşil ‘yeniden’ gün yüzüne çıkıyor

Çekirge’de bundan 21 yıl önce Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından ‘otel olarak’ inşa edilen ve atıl vaziyette bırakılan dev bina, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı törenle yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hazırlanan 3 farklı projenin yıkım çalışmaları gerçekleştirildi. Çekirge’de bundan 21 yıl önce Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından ‘otel olarak’ inşa edilen ve atıl vaziyette bırakılan dev bina, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı törenle yıkıldı.

Çekirge’de bundan 21 yıl önce Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından ‘otel olarak’ inşa edilen ve atıl vaziyette bırakılan dev bina, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı törenle yıkıldı.

Ortadan kaldırılan binanın yerine, 27.5 dönüme 1000 araçlık otopark ile her türlü sosyal donatı alanlarının bulunduğu modern bir teras uygulamasının yapılacağı açıklandı. Bakan Kurum ve Başkan Aktaş, Çekirge’de inşaat alanından yapılan online bağlantıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu ile Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin girişinde yer alan Kızılay ve İŞKUR binalarının yıkımını da başlattı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yerine modern bir salonun inşa edileceği, açığa çıkan 18 dönümlük alanın ise hemen yan tarafta bulunan Millet Bahçesi’ne ekleneceği belirtildi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi girişinde yer alan Kızılay ve İŞKUR binaları da ‘tarihi aksın özgün haliyle ortaya çıkartılması çalışmaları kapsamında’ yerle bir edildi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde yer alan ve tarihi aksı gölgeleyen diğer yeni binaların da ‘peyderpey’ yıkılacağı, bölgeye ‘çarşı girişini ortaya çıkartacak’ yeni bir meydanın yapılacağı vurgulandı.

Çekirge’deki törene; Bakan Kurum ve Başkan Aktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri ve eski bakanlar Faruk Çelik ile Hakan Çavuşoğlu da katıldı.

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Çekirge’de bundan 21 yıl önce Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından ‘otel olarak’ inşa edilen ve atıl vaziyette bırakılan dev bina, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı törenle yıkıldı.

Çekirge’ye modern teras

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı yıkarak güzelleştirdiklerini söyledi.

20 yıldır boş duran Tower Plaza’da yaptıkları gibi şehrin kalbinde hançer gibi duran atıl yapıları ortadan kaldırdıklarını ve Bursa’yı sıkıntılı alanlardan kurtardıklarını ifade eden Başkan Aktaş, Çekirge’deki otel binasının da bunlardan biri olduğunu kaydetti. 95 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev yapının inşasına 1988 yılında başlandığını ve 2001 yılına kadar sürdüğünü ifade eden Başkan Aktaş, “Otelin inşaatı, birkaç kez el değiştirmesine rağmen tamamlanamadı. 6 blok, 36 daire, 250 oda ve daha birçok müştemilatı bulunan yapı, Bursa’nın dev projelerinden biri olarak yola çıkmasına rağmen bir türlü bitirilemedi. Yaklaşık 20 yıldır atıl bir vaziyette duran alanı şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın katkılarıyla şehrimize kazandırıyoruz” diye konuştu. Başkan Aktaş, otel binasının yerine Çekirge Teras Projesi’nin uygulanacağını açıkladı. Yeni projenin inşaat alanının 27 bin 500 metrekare olacağını duyuran Başkan Aktaş, “Çekirge Teras projesi, bodrum-zemin-1 kat olarak planlandı. Alanda; kapalı otopark (1000 araçlık), yüzme havuzu, millet kıraathanesi, müzeler kompleksi, seyir terası, sosyal tesis, mescit, şadırvan gibi mekânlar yer alacak” şeklinde konuştu.

Çekirge’de bundan 21 yıl önce Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından ‘otel olarak’ inşa edilen ve atıl vaziyette bırakılan dev bina, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı törenle yıkıldı.

Millet Bahçesi’ne 18 dönümlük ek alan

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıkımı gerçekleştirilen diğer yapıların da Bursa Millet Bahçesi yanında yer alan Atatürk Kapalı Spor Salonu, yüzme havuzu ve idari binaların olduğunu kaydetti.

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Çekirge’de bundan 21 yıl önce Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından ‘otel olarak’ inşa edilen ve atıl vaziyette bırakılan dev bina, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı törenle yıkıldı.

Burada açığa çıkan alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşaatı tamamlanan ve kısa bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Millet Bahçesi’ne dahil edileceğini belirten Başkan Aktaş, “Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olan spor salonu, yüzme havuzu ve idari binalar yıkılarak yerlerine daha uygun şartlar sağlayan spor salonu yapılacak. Projeyi, mimarlar odası, peyzaj mimarları odası ve şehir plancıları odası ile birlikte çalışıyoruz. Yıkılan salonun adı yeni spor salonuna verilecek. Bu sayede hem Atatürk ismi yaşatılacak hem de ömrünü tamamlamış binalar yeniden inşa edilerek, Bursa’ya yeni spor merkezi kazandırılmış olacak” açıklamasında bulundu.

Çarşıbaşı projesine start

Başkan Alinur Aktaş, yıllardır konuşulan ancak sonuçlandırılamayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı projesinin de yine bu kapsamda hayata geçirileceğini vurguladı.

Kızılay ve İŞKUR binalarının yıkılmasıyla birlikte bu projeye de start verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Çarşıbaşı, tam anlamıyla bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin girişidir. Bölgede 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunmaktadır. Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile birlikte Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almasını sağlayan bu alan, korunması ve gelecek nesillere taşınması gereken bir mirastır. Proje kapsamında, Cemal Nadir Caddesi üzerinde ve Zafer Plaza’dan başlayıp Ulucami’ye kadar uzayan bölgede yer alan ‘sonradan yapılmış’ binaların kaldırılması ve tarihi alanın açığa çıkması sağlanacak. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek” ifadelerini kullandı.

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Çekirge’de bundan 21 yıl önce Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından ‘otel olarak’ inşa edilen ve atıl vaziyette bırakılan dev bina, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı törenle yıkıldı.

“Verdiğimiz sözü tuttuk”

Başkan Aktaş, yapılması yıllardır heyecanla beklenen projeleri bir an önce hizmete almak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

‘Güçlü şehirler Güçlü Türkiye’ hedefiyle bakanlığın da desteğiyle Bursa’nın geleceğini daha da güçlendireceklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bir kez daha bu önemli projelerin şehrimize kazandırılmasına öncülük eden sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, yoğun emek sarf eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum ve diğer tüm bakanlıklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm bu çalışmalara dair 19 Haziran tarihinde söz vermiştik. Verdiğimiz sözü tuttuk. Artık Payitaht Bursamızda tarih ve yeşil gün yüzüne çıkıyor. ‘Önce insan’ düsturuyla, kimseyi diğerinden üstün görmeden, elimizdeki tüm kaynakları seferber ederek Bursamızın yarınlarını inşa ediyoruz. Bu süreçte desteğini bizden esirgemeyenlere şükranlarımızı sunuyor, projelerimizin Bursa için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yeni Bursa için ‘Bismillah’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yaptığı konuşmada, Güçlü Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden olan Bursa’nın Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişin, yani bir sonun değil aslında yeni başlangıcın şehri olduğunu söyledi. “Bursa; Osmanlı mimarisinin ilk tohumlarının atıldığı, bir açık hava şehircilik müzesidir” diyen Bakan Kurum, “İşte bu şehircilik harikasının, bu yeni başlangıçlar şehri Bursa'nın daha da güçlü olması için ‘Yeni Bursa’ hayaliyle çalışıyoruz. 22 Ağustos 2020 tarihini unutmayalım. Bugün Bursa'mızın gelecek 100 yılına damga vuracak bir süreci başlatıyoruz. Bu kadim şehrin en büyük tarihi ve kültürel ihya sürecine Bursalı kardeşlerimizle birlikte ‘Bismillah’ diyoruz. Bugün kadim Bursa'mızın yeniden inşa ve ihyası için 3 ayrı noktada yıkım çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi'nden, Çekirge Teras Projesi'ne, yeni spor Kompleksi'nden Sıcaksu termal turizm tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemize bugün itibariyle başlıyoruz. Tüm bu projeleri, özellikle de Bursa'yı çok yakından takip eden, bizlere Bursa'ya dair yeni görevler, talimatlar ve öneriler veren liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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Hanlar bölgesi Türkiye’ye örnek

Hanlar Bölgesi'nin Tophane'den başlayarak Ulucami, Kozahan ve Pirinç Han'ı da içine alarak Kayhan Çarşısı’na kadar 252 tarihi yapının yer aldığı bir bölge olduğunu belirten Bakan Kurum, "Ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini, Hanlar Bölgesi'nden başlatıyoruz. İlk etapta proje için Büyükşehir Belediyemize 50 milyon lira tahsis ettik. 12 bin 400 metrekarelik bu alanı kapsayan Çarşıbaşı Meydanı'nda yer alan, miadını doldurmuş 40 binayı vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıkıyoruz. Şehir merkezine yük olan, trafik sıkışıklığına neden olan, tarihi yapıları gölgeleyen bu yapıları tamamen ortadan kaldırıyoruz. İşe İŞKUR, Kızılay binası gibi riskli yapıların yıkımıyla başlıyoruz. Ardından hızlıca; Pirinç Han, Bakırcılar Çarşısı, Kapan Han, Eski İpek Hanı'nı ihya edeceğiz. Ulucami’nin çevresini daha da güzelleştirecek. Bu yeni alan, yabancı ve yerli misafirlerimiz için ‘hanlar bölgesini gezmeden’ önce bir başlangıç noktası olacak. Meydanda halkımızın katılacağı sosyal etkinlikler yapılacak. Meydan adeta Bursa'mızın birlik ve beraberlik mekânı olacak. Birliğin simgesi olacak Çarşıbaşı meydan projemiz, Bursa için, Bursalı kardeşlerimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. Hedef: Daha güzel daha yeşil Bursa Geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir anlayışa sahip olduklarını belirten Kurum, "İşte bu anlayışla; 32 yıldır metruk bir vaziyette duran, Osmangazi Çelik Palas Oteli'nin arkasındaki köhne yapıları yıkıyoruz. Burada Bursa'nın en vizyoner projelerinden olacak "Çekirge Teras Projesi"ni hayata geçiriyoruz. Bu projemizle inşallah; seyir terası, kütüphanesi, kıraathanesi, müzeler kompleksi, biyolojik göletleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, çınarlar, kapalı otoparkı ve geniş yeşil alanlarıyla; güzel Bursa'mızı daha da güzelleştireceğiz. Çekirge seyir terası projemiz, tüm donatılarıyla birlikte Bursa'mız için hayırlı olsun. 18 yılda yeşil alan oluşturmada rekor kırmış bir hareketin mensuplarıyız. 81 ilimize 81 milyon metrekarelik alana millet bahçesi yapma hedefiyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle 23 millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunduk. 184 projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Evlatlarımıza daha güzel bir Bursa, daha yeşil bir ülke bırakmak istiyoruz. Bursa'nın yeşiline yeşil katmak için 680 bin metrekarelik alanda 5 millet bahçesi projemiz daha devam ediyor. Bursasporumuzun zaferlerinin şahidi olan Atatürk Stadyumu'nun yerine yaptığımız millet bahçesinin açılışını Haziran ayında gerçekleştirdik. Bugün bu bahçemizin hemen yanında yer alan 50 yaşındaki kapalı spor salonunun da yıkımını başlatıyoruz. Burada modern bir spor kompleksini yaparak, millet bahçemizin büyüklüğünü 42 bin metrekareden 60 bin metrekareye çıkarıyoruz. Ümit ediyoruz ki sporcularımız bu tesiste inşallah nice başarılara imza atacaklar. Ülkemizin göğsünü kabartacak mekân olan yeni spor kompleksimiz Bursa'mız için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Törende, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da selamlama konuşması yaptı. Protokol konuşmalarının ardından Bakan Kurum, Başkan Aktaş ile birlikte online bağlantı kurarak 3 farklı bölgede planlanan yıkımları başlattı.