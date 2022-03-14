Bursa'da üniversiteli öğrencilerinde burs desteği heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da bir ilki hayata geçirerek, Türkiye’ye model olabilecek bir projeye daha imza attı. Ücretsiz üniversite hazırlık kursları, tercih danışmanlık hizmetleri, barınma sorununa çözüm, su ve ulaşım fiyatlarında indirim, gençlik merkezleri ve millet kıraathaneleri ile özellikle üniversite öğrencilerine büyük kolaylıklar sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de burs vererek üniversite öğrencileri ve ailelerini ekonomik olarak destekleyecek.

HAZIRLIKLAR BİR YIL SÜRDÜ

Hukuki her türlü çalışmayı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1 yıl süren hazırlıkların ardından kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi’ni kurdu. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Bursa Ticaret Sicil İl Müdürlüğü’ne tescil ettirilen BURSKOOP, bu aydan itibaren 4 ay boyunca üniversite öğrencilerine 500’er TL burs verecek. Yeni eğitim dönemiyle birlikte yıllık bazda da burs desteği 8 ay sürecek ve ilk etapta projeden 3 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor. Burs desteğinden Bursa’da ikamet eden ailelerin çocukları yararlanabilecek. Burs desteği almak isteyen öğrenciler, burs.bbbgenclikkulubu.com adresi üzerinden online yapacak.

TÜRKİYE’YE MODEL OLACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da bir ilk olan ve Türkiye’ye de model olacak projeyi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendiği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Toplantıya Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Ticaret Bakanlığı Baş Müfettişi Yusuf Üstün, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Nureddin Arif Kurtulmuşlar ile lise ve üniversiteli gençler katıldı.

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BURS VEREN İLK KOOPERATİF

Gençlerin, yarınların teminatı olduğunu ve yarınları önemsemenin ancak gençlere verilen değerle mümkün olacağını belirten başkan Aktaş, 2009 yılına kadar belediyeler tarafından burs verildiğini ancak CHP’nin konuyu yargıya taşımasıyla uygulamanın Danıştay kararıyla yasaklandığını hatırlattı. O günden bu yana bireysel olarak öğrencilere burs noktasında destekleri olduğunu ancak konuyu kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla da çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Burs konusu hiç gündeminizden düşmedi. Biz bu konuyu bir kooperatif çatısı altında çözebileceğimizi gördük. Bursa’da bir ilki gerçekleştirdik. Burs veren ilk eğitim kooperatifiyiz. Bu kooperatif ile üniversitede eğitim gören Bursalı gençlerimizin eğitim gereksinimlerine katkı sunacağız” dedi.

LİSELİLERE DE BURS MÜJDESİ

Uygulamanın bu eğitim döneminin ikinci yarısına yetiştiğini, bu nedenle Mart - Nisan- Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 4 ay burs verileceğini ifade eden Başkan Aktaş, önümüzdeki eğitim döneminde ise bursların her iki dönemi de kapsayacak şekilde 8 ay verileceğini vurguladı. Böylece bir öğrenciye yılda 4 bin TL burs desteği sağlanacağını dile getiren Başkan Aktaş, burs desteğinden 3 bin öğrencinin yararlanacağını, bu sayının duruma göre daha da artabileceğini kaydetti. Konuşmasında lise öğrencilerine de burs müjdesi veren Başkan Aktaş, “İlk etapta üniversite öğrencilerini kapsayacak olan projeye önümüzdeki süreçte meslek lisesi öğrencilerini de dahil edeceğiz. Bu konuda sanayicilerimizle de görüştük. Sanayinin ihtiyacı olan bölümleri tercih eden öğrencilere yönelik desteğimiz olacak. Ben hayırseverlerimizin de kooperatife desteğini bekliyorum” diye konuştu.

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Burs için 4 günde 7 bin başvuru

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi üzerinden öğrencilere burs verileceğinin kamuoyuna duyurulmasının ardından ilk 4 günde 7 binin üzerinde başvuru oldu. Online başvurular bugün mesai saati sonunda sona erecek ve yapılacak değerlendirmenin ardından belirlenen 3 bin öğrenciye aylık 500 TL burs verilecek. Büyükşehir Belediyesi, uygulamadan haberi olmayan ve gerçekten bursa ihtiyacı olan öğrencilere de ulaşabilmek amacıyla Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi kampüslerine stant açarak, olabildiğince fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Üniversiteli gençler stantlarda hem burs uygulaması hem de Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmetleri konusunda bilgilendiriliyor. Yeni neslin daha donanımlı olması için eğitim konusunda ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Hayırseverlerin de büyük katkı vereceği kooperatifimiz sayesinde öğrencilerimiz ve ailelerine bir nebze de olsa destek sağlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.