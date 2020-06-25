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Gündem Bursadaki selde ailesini kaybeden amcanın yardım isteme görüntüsü ortaya çıktı
BURSA

Bursa’daki selde ailesini kaybeden amcanın yardım isteme görüntüsü ortaya çıktı

Bursa’da yaşanana sel felaketinde yakınlarını kaybeden İlhan Bilen’in selin ardından yardım istediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde ailesini yitiren İlhan Bilen'in olay anındaki feryadı, bölgeye yardıma giden bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde ailesini yitiren İlhan Bilen'in olay anındaki feryadı, bölgeye yardıma giden bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde sel felaketinde annesi Nazime ile ağabeyi Ahmet, yengesi Türkan ve yeğeni Medine Bilen'i yitiren, diğer yeğeni Derya Bilen de kaybolan İlhan Bilen'in, olayın ardından yardım istediği görüntüler ortaya çıktı.

Sel felaketinde ölen ailesinin haberini feryat ederek verdi
OYNAT 00:20
Sel felaketinde ölen ailesinin haberini feryat ederek verdi
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen ise kayboldu. Sel felaketinin ardından yoldan geçen Kenan Kılıçaslan, Ahmet Bilen'in kardeşi İlhan Bilen ile karşılaştı. O sırada sel felaketini cep telefonu ile kaydeden Kılıçaslan'ın otomobilini durduran ve ağladığı görülen İlhan Bilen, 'Jandarmayı ara. Su; Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü' dedi.
  • Otomobille giderken selin yarattığı tahribatı cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Kenan Kılıçaslan'ı durduran İlhan Bilen'in, "Jandarmayı ara. Su, Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü" dediği görüldü.

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Bursa'daki sel felaketinde yeni görüntüler: Dağı delercesine akan yağmur suyu böyle kaydedildi
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Bursa'daki sel felaketinde yeni görüntüler: Dağı delercesine akan yağmur suyu böyle kaydedildi
Bursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan yağışın boyutunu anlatan yeni görüntüler ortaya çıktı. Selin adeta dağı deldiği görülürken, sağanak yağış ve dolu dün akşam Yenişehir ilçesini de vurdu. Kestel ilçesi Dudaklı ve Kayacık köylerinde 5 kişinin ölümüne sebep olan selin ne denli büyük olduğu, vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesindeki ailelere taziyelerini iletti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesindeki ailelere taziyelerini iletti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte sel felaketinde 4 kişinin öldüğü, kayıp bir kişinin arandığı Kestel'in Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da inceleme sırasında Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Bingöllü aileye taziye dileklerini iletti.

Sel felaketi İznik'i de vurdu
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Sel felaketi İznik'i de vurdu
Bursa'da yaşanan sel felaketi İznik ilçesini de vurdu. 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise halen arandığı Kestel ilçesinin kuzeyinde kalan İznik ilçesine bağlı Müşküle, Mustafalı, Dereköy ve Çiçekli Mahalleleri de sel sularına teslim oldu. Bölgede dereler taşarken, binlerce dönüm ekili alan, meyve ve zeytin ağacı sel sularına teslim oldu. Mahsur kalan bir aile ise kurtarıldı.


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