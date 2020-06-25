Bursa’daki selde ailesini kaybeden amcanın yardım isteme görüntüsü ortaya çıktı

Sel felaketi İznik'i de vurdu

Bursa'da yaşanan sel felaketi İznik ilçesini de vurdu. 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise halen arandığı Kestel ilçesinin kuzeyinde kalan İznik ilçesine bağlı Müşküle, Mustafalı, Dereköy ve Çiçekli Mahalleleri de sel sularına teslim oldu. Bölgede dereler taşarken, binlerce dönüm ekili alan, meyve ve zeytin ağacı sel sularına teslim oldu. Mahsur kalan bir aile ise kurtarıldı.