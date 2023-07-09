Bursa’dan barış ve kardeşlik mesajı

Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği olma unvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bu yıl 17 farklı ülkeden 650 misafir dansçıya ev sahipliği yapıyor. Yarışmada ayrıca 20’den fazla yerel ekip sahne alacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen yarışma, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verilmesiyle başladı.

ANA GAYEMİZ BARIŞ

Törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın ana gayesinin barış ve kardeşlik olduğunu söyledi. Yarışma aracılığıyla tüm dünyaya Bursa’dan barış mesajları gönderildiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, “Türkiye olarak bu barışı temin etmek adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Organizasyonun kusursuz olmasını temenni ediyorum. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm misafirlere Bursamıza ve Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum” dedi.

DÜNYANIN SAYILI ORGANİZASYONLARINDAN

BKSTV Başkanı Sadi Etkeser de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle yapılan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın dünyada sayılı halk dansları organizasyonları arasında gösterildiğini belirtti. Farklı kültür ve inanışları Bursa’da buluşturduklarını dile getiren Etkeser, yarışmanın dünya barışına katkı sağlamasını temenni etti. Konuşmaların ardından yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin katılımıyla renkli kortej yürüyüşü başladı. Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kültürpark’a kadar süren kortejde, yabancı ekipler yöresel danslarıyla kendilerini tanıttı.

17 ÜLKEDEN 650 YABANCI

Bu sene 17 ülkenin yarışacağı etkinlikte 650 yabancı dansçı yer alıyor. 20 yerli topluluğun da katıldığı halk dansları yarışmasında 1200’e yakın dansçı hem kültürlerini hem de hünerlerini sergileyecekler. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Hırvatistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya, Karadağ, Kosova, Macaristan, Meksika, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu ve Sırbistan’dan 650 dansçı Altın Karagöz için mücadele ederken, 20’den fazla yerel dernek ise özel gösterileriyle sahne alacak. Dansçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nun yanı sıra kent merkezi ve 17 ilçe merkezinde kültürel birikimlerini izlenime sunacak.







