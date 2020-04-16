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Bursa haberleri... Biri hemşire 3 hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Bursa'dan sevindirici haber: Biri hemşire 3 hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Bursa’da koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan bir hemşire ile 2 hasta alkışlarla taburcu oldu. Görevi başında hastalık kapan ve iyileşen hemşire, "10 gündür kızımı göremiyorum. Şimdi buradan gidip yine kızımı göremeyeceğim, sosyal izolasyondayım. Çocuğumu çok özledim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüsü yenenler alkışlarla taburcu edildi.
Koronavirüsü yenenler alkışlarla taburcu edildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında kayıp sayısı artarken, umut veren haberler de gelmeye devam ediyor.

Bursa’da eklem ve öksürük şikayetleriyle hastaneye giden ve burada yapılan testlerde korona virüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki Rahim Demirtaş ve 46 yaşındaki Necati Duman ile Çekirge Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Gülşah Engin Ceylan, zorlu süreci atlatarak hastaneden taburcu oldu.

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Hastalık sürecinde zor anlar yaşadıklarını, ama hastane görevlilerince çok iyi bakıldıklarını söyleyen vatandaşlar, Çekirge Devlet Hastanesi çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu. 10 gündür kızını göremeyen hemşire Gülşah Engin Ceylan ise, kızını çok özlediğini ifade etti. Sosyal izolasyonu tamamladıktan sonra kızını görebilecek olan Ceylan, "Şükürler olsun sağlığıma kavuştum. Bütün sağlık görevlilerine kolaylıklar diliyorum. Çok iyi günlerimiz geçti, ağabey kardeş gibi geçindik. Hastalık sürecinde bir şikayetimiz olmadı, kuru bir öksürük vardı, ama bize çok iyi baktılar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.


Hastanede hemşire olarak görev yaparken koronaya yakalanan Gülşah Engin Ceylan, "Tedavim gayet güzel devam etti. Çok büyük bir sıkıntı yaşamadım, testlerim negatif çıkınca görevime döneceğim. Sağlıkçılar fedakârca çalışıyor. Vatandaşlar lütfen evinde kalsın" diye konuştu.

"10 gündür kızımı göremiyordum, onu çok özledim"

Görevi başında hastalık kaptığını söyleyen Ceylan, "Bana sosyal temasla hastalık bulaştı. Önceden eve gidiyordum, ancak 10 gündür kızımı göremiyorum. Şimdi buradan gidip yine kızımı göremeyeceğim. Sosyal izolasyondayım. Çocuğumu çok özledim" ifadesinde bulundu.

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