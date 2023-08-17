Bursa’nın Hatay mesaisi sürüyor

Türkiye’yi yasa boğan depremin sabahında daha gün ışımadan itfaiye arama kurtarma ekipleriyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, eş zamanlı olarak AFAD’la koordineli bir şekilde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile tüm ilçe belediyelerinin katılımıyla “Sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı saracağız” sloganıyla dev bir yardım kampanyası başlattı. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonundaki 8 yardım toplama merkezlerine gönüllüler tarafından getirilen her türlü yardım malzemesi bin 500’ü aşkın tırla deprem bölgelerine ulaştırıldı. Arama kurtarma için itfaiye, altyapı onarımı için BUSKİ, sıcak yemek ve erzak dağıtımı için BURFAŞ, ekmek temini için BESAŞ, su temini için Jeotermal A.Ş, meyve temini için Tarım Peyzaj A.Ş başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birim ve iştirakleri seferberliğe katıldı. Depremin ilk gününden bugüne dönüşümlü olarak afet bölgelerinde 2 bin 500’ü aşkın ve 700’e yakın araçla yaraları sarmak için yoğun bir mesai harcandı.

HATAY’DA BURSA MAHALLELERİ

Destek hizmetleri, Ulaşım ve Fen İşleri personeli enkaz kaldırmadan, bozulan yolların onarımına, BUSKİ ile de zarar gören içme suyu hatlarının tamirine kadar her alanda önemli çalışmalar hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından ilk olarak Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir hafta sonra görevlendirildiği Hatay’da da dev bir Bursa şantiyesi oluşturdu. Ekip ve iş makinelerine yapılan takviyelerle, konteyner kentlerden seyyar tuvaletlerin kurulumuna ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen yardımların dağıtımına kadar her alanda önemli çalışmalara imza atıldı. Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 3 ayrı bölgede toplam 110 dönüm alana

2 bin konteynerden oluşan geçici yaşam alanları oluşturuldu. 2 bin hanelik ‘Bursa mahallerinde’ sağlık ocağı, ibadethane, eğitim için çok amaçlı alanlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanları oluşturuldu. Bunun yanında evde hasta bakımından, sinekle mücadeleye kadar tüm belediyecilik hizmetleri de Hataylılarla buluşturdu. Antakya’da kurulan 2 adet koordinasyon merkezi ile kente gelen yardım tırlarındaki malzemeleri, Antakya, Samandağ, Defne gibi depremden zarar görmüş tüm ilçelerdeki 132 mahalle ve köylere ulaştırıldı.

ULU CAMİ KARDEŞLİĞİ

Depremlerden en ağır yarayı alan Hatay’da sadece binalar değil, asırlık camiler, kaleler, hanlar, kiliseler ve birçok tarihî eser de ya tamamen yıkıldı ya da büyük zarar gördü. Hatay’ın eski camilerinden birisi olan 1271-1272 yıllarında yapıldığı sanılan tarihî Antakya Ulu Camii de depremlerin ardından yıkılıp, tamamen moloz yığınına döndü. Memlukler döneminde inşa edilen, medrese, yazlık camii, şadırvan, iki adet türbe, çeşme, imaret ve dükkânlar gibi farklı dönemlerde inşa edilmiş yapılardan meydana gelen bir külliye niteliğindeki Ulu Cami harimde iki mihrabı bulunması açısından tek eser olma özelliğine de sahipti. Depremin ardından Hatay’da yaşamın normale dönmesi için yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, Antakya Ulu Camii’nin de restorasyonu işini de üstlendi.

OSMANLI’YI KURAN ŞEHİR BURSA’YA DA BU YAKIŞIRDI

Ulu Cami’nin enkazında tespitler yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa olarak Antakya Ulu Camii’yi tekrar ayağa kaldırma noktasında taahhüdümüz olmuştu. Mayıs ayı meclisinde gerekli kararları aldık. Röleve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanıyor. Diğer taraftan ekiplerimiz ölçüm çalışmalarıyla enkazda modelleme çalışmalarını da tamamladı. Hatay ve Bursa zaten iki kardeş şehir. Şimdi Ulu Camiler nezdinde de bir kardeşlik başlatmış olacağız. Hatay Ulu Camii, Bursa Ulu Camii’den daha eski. Etrafı da düzenlenmiş olacak. Osmanlı’yı kuran şehir Bursa’ya bu yakışırdı. Buna aracı olmak, benim için de son derece büyük bir mutluluk” diye konuştu.

YARALAR SARILIYOR

Afet bölgesinde çalışmaların yanında deprem bölgelerinden Bursa’ya gelen afetzedelerin her türlü ihtiyacı da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Merinos AKKM’de açılan mağaza ile giyimden hijyen malzemeleri ve gıdaya kadar afetzedelerin tüm ihtiyaçları karşıladı. Kardeş Kart uygulaması ile Bursa’ya gelen depremzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanması sağlandı. Yine yurtlarda kalan ilk orta ve lise öğrencilerinin eğitimlerine sorunsuz devam edebilmeleri için her gün depremzede öğrenciler otobüslerle 6 ayrı okula taşındı. Bunun yanında üniversiteye hazırlanırken depreme yakalanan gençlerin, hazırlık sürecinden geri kalmamaları için ücretsiz YKS kurslarından yararlanmaları sağlandı.

LAZERLE ÖLÇÜM YAPILDI

Antakya Ulu Camii’nin restorasyonu için Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda alınan kararla röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlıklarına başlandı. Hazırlanacak projeleri veri altlığı oluşturmak amacıyla Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya Ulu Camii’nin mevcut durumunu tespit etmek için sahada ölçümler yaptı. Lazer tarama cihazıyla 207 milyon nokta ölçümü yapan ekipler, aynı zamanda drone çekimleri ile ‘tarihi enkazın’ havadan da modellemesini yaptı. Mevcut durumun 3D (3 boyut) tarama ile modellenmesi, nokta bulutu verilerinin üretilmesi ve ortofoto haritasının hazırlanması çalışmaları için gerekli veriler toplandı. Üretilen veri Hatay Antakya Ulu Camii’nin röleve, restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon, mühendislik projelerinin hazırlanması ve aslına uygun rekonstrüksiyon yapımı çalışmalarında kullanılacak.







