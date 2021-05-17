BursaRay Emek Hattı'nda seferler başlıyor

BursaRay'da yapılacak hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs Pazar günü saat 12.00'da seferlere kapatılan Emek-Acemler arasında ulaşım, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi, hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Emek-Acemler seferlerinin başlayacağını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"BursaRay'da yapılacak hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs Pazar günü saat 12.00'da seferlere kapatılan Emek - Acemler arasında ulaşım, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor."