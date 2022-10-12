Bursa’ya ‘burs’ ödülü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik gerçekleştirdiği projelerle örnek olmaya devem ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gönüllülük hareketiyle ve AK Parti Genel Merkezi tarafından da gençlik kulübü uygulamasıyla ödüle değer görülen Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da öğrencilere eğitim bursu uygulamasıyla ödül almaya hak kazandı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın düzenlediği ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan ‘Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde gençlere yönelik projeleriyle öne çıkan belediyeler ödüllendirildi. Ankara Millet Bahçesi’nde yapılan ve 147 belediyenin stant açarak gençlik hizmetlerini tanıttığı festivalde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim bursu uygulaması ödüle değer görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

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“Sorumluluğumuz artıyor”

Geçtiğimiz yıl Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘genç dostu şehir’ seçildiklerini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aldıkları her ödül ile birlikte sorumluluklarının arttığını söyledi. Son yıllarda hizmete aldıkları proje ve uygulamalarla Bursa’da genç olmanın ayrıcalık haline gelmeye başladığını dile getiren Başkan Aktaş, “Burs uygulamamızı geçtiğimiz dönem 3 bin üniversite öğrencisi ile başlatmıştık. Bu yılbaşında üniversiteliler için sayıyı 5 bine çıkardığımız gibi 5 bin meslek lisesi öğrencisine de burs vermeye başlıyoruz. Tek bir amacımız var, o da gençlerimizin yarınlara çok daha iyi hazırlanması. Bu uygulama ile ödüle değer görülmek mutluluk verici. Ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak da ayrıca gurur verici. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizi ödüle değer gören parti yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Gençlerle oyun keyfi

Bu arada, festival kapsamında yapılan e-spor etkinliklerinin koordinatörlüğünü de Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Toplam 13 belediyeden 35 takım, e spor müsabakalarında karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Belediye Bakanı Mustafa Işık ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte oyun alanında gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, daha sonra oyun konsolunun başına geçip, futbol oyunu oynadı.

Gençlik festivalinde stant açan BURFAŞ, Bursa lezzetlerini gençlerle buluştururken; Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik kurulan oyun alanları festivale ayrı bir renk kattı.