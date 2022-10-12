Gündem Bursaya burs ödülü
YEREL GÜNDEM

Bursa’ya ‘burs’ ödülü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz dönem 3 bin üniversiteli gençle başlattığı ve bu yıl 5 bini üniversite 5 bini de meslek lisesi olmak üzere toplam 10 bin öğrenciye vereceği burs uygulaması, ödüle layık görüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bursa’ya ‘burs’ ödülü
Bursa’ya ‘burs’ ödülü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik gerçekleştirdiği projelerle örnek olmaya devem ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gönüllülük hareketiyle ve AK Parti Genel Merkezi tarafından da gençlik kulübü uygulamasıyla ödüle değer görülen Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da öğrencilere eğitim bursu uygulamasıyla ödül almaya hak kazandı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın düzenlediği ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan ‘Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde gençlere yönelik projeleriyle öne çıkan belediyeler ödüllendirildi. Ankara Millet Bahçesi’nde yapılan ve 147 belediyenin stant açarak gençlik hizmetlerini tanıttığı festivalde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim bursu uygulaması ödüle değer görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“Sorumluluğumuz artıyor”

Geçtiğimiz yıl Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘genç dostu şehir’ seçildiklerini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aldıkları her ödül ile birlikte sorumluluklarının arttığını söyledi. Son yıllarda hizmete aldıkları proje ve uygulamalarla Bursa’da genç olmanın ayrıcalık haline gelmeye başladığını dile getiren Başkan Aktaş, “Burs uygulamamızı geçtiğimiz dönem 3 bin üniversite öğrencisi ile başlatmıştık. Bu yılbaşında üniversiteliler için sayıyı 5 bine çıkardığımız gibi 5 bin meslek lisesi öğrencisine de burs vermeye başlıyoruz. Tek bir amacımız var, o da gençlerimizin yarınlara çok daha iyi hazırlanması. Bu uygulama ile ödüle değer görülmek mutluluk verici. Ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak da ayrıca gurur verici. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizi ödüle değer gören parti yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlerle oyun keyfi

Bu arada, festival kapsamında yapılan e-spor etkinliklerinin koordinatörlüğünü de Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Toplam 13 belediyeden 35 takım, e spor müsabakalarında karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Belediye Bakanı Mustafa Işık ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte oyun alanında gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, daha sonra oyun konsolunun başına geçip, futbol oyunu oynadı.

Gençlik festivalinde stant açan BURFAŞ, Bursa lezzetlerini gençlerle buluştururken; Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik kurulan oyun alanları festivale ayrı bir renk kattı.
Dünyanın en büyük yüzen fabrikası

Dünyanın en büyük yüzen fabrikası

Türkiye'de üretildi: Başka bir örneği daha yok.
Hastanelerde yeni dönem

Hastanelerde yeni dönem

Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek.
Türkiyede gaz merkezi kurabiliriz

'Türkiye'de gaz merkezi kurabiliriz'

Putin'den ​Avrupa'nın beklediği haber geldi

Kartal’da kiracıya fahiş zam şoku: 2 bin lira olan kiraya 8 bin TL istedi

Kartal’da kiracıya fahiş zam şoku: 2 bin lira olan kiraya 8 bin TL istedi

​Poşete koyunca hayatının şokunu yaşadı: Dünyayı değiştirecek.

​Birbirlerine girdiler: Rakamlar tehlikeli seviyede.

Rusya'da Facebook, Whatsapp, Instagram kullanan yandı.

​Osmaniye beşik gibi.

Ömrü uzatan içecek: Birçok önemli hastalığı önlüyor.

​Her biri yaşadığı döneme damga vurdu.

Holokost anıtında dans eden Alman siyasetçi kriz çıkardı
Dünya

Holokost anıtında dans eden Alman siyasetçi kriz çıkardı

İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Almanya’da aşığı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesinin, başkent Berlin’deki Holokost anıtı üzerinde kollarını açarak fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi. Büyükelçi Prosor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı sağcı siyasetçi Holger Winterstein’ın, Holokost anıtında bulunan taş bloklardan birinin üzerinde kollarını açarak verdiği pozu paylaşarak siyasetçiye tepki gösterdi.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir
Dünya

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Ukrayna'yla çatışmasında nükleer silah kullanması halinde ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenleyebileceğini iddia etti. Bolton, "Birinin ABD’ye tehdit oluşturduğuna karar verdiğimizde ne olduğunu İran'daki Kasım Süleymani'ye sorabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Hastanelerde yeni dönem: Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek
Hayat

Hastanelerde yeni dönem: Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek

Beyaz Reform kapsamında yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" ile eylülde hayata geçirilen mesai saatleri dışında muayene uygulamasıyla kan, idrar tahlilleri, görüntüleme tetkikleri de mesai saatleri dışında yaptırılabilecek. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, "Nitelikli hekim kapasitemizle vatandaşlarımızın sağlık ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. İmkanı olan çalışma arkadaşlarımızın da gündüz ürettiği hizmetle orantılı olarak mesai saatleri dışında da ek bir çalışma alanı oluşturuyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.