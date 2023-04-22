BUSKİ’den eğitim seferberliği

Her alanda olduğu gibi vatandaşlara kaliteli ve hızlı hizmet sunan BUSKİ Genel Müdürlüğü, personel verimliliğinde de zirveye oynuyor. 1000 abone başına 1.75’lik personel ortalamasıyla verimlilik ve müşteri memnuniyetinde lider su ve kanal idarelerinin başında gelen BUSKİ Genel Müdürlüğü, personelinin daha verimli hizmet verebilmesi için kurum içi eğitimlere hız verdi.

2022 EĞİTİMDE ZİRVE YILI OLDU

2022 yılında Genel Müdürlük personeline; mevzuat, mesleki, oryantasyon, kişisel gelişim, bilgilendirme ve bilinçlendirme alanlarında toplam 65 ayrı konu başlığında kişi başı yaklaşık 15 saat eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitimlerden ortalama yüzde 95’lik memnuniyet oranını yakalayan BUSKİ, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için sürekli kendisini geliştirmeye devam ediyor.

ÇALIŞANLAR ÖNCELİĞİMİZ

Personelin eğitim ve geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Çalışanlarımız bizim önceliğimizdir. Vatandaşlarımıza daha verimli ve daha iyi hizmet verebilmelerini sağlamak için sürekli kurum içi eğitimler yapmaktayız. Personelimizi geliştirmek ve günün şartlarına uygun bilgilerle donatmak bizim en önemli görevlerimizdendir. Biz de görevimizi canla başla yerine getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz” dedi.







