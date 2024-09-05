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Bütçe var ama kullanmıyorlar

İmamoğlu yönetimindeki TBB'nin başıboş köpekler için bütçelerinin yetmediği iddiasına AK Parti’den tepki geldi. Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, barınaklara 13,4 milyar lira ayrılacağını, CHP'nin bahane üretmeye devam ettiğini söyledi.

Uğur Duyan
04:00 - 5/09/2024 الخميس
Güncelleme: 01:14 - 5/09/2024 الخميس
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) başıboş köpeklerin sokaklardan toplamıyor olmalarına gerekçe olarak bütçe yetersizliğini göstermesi tepki çekti. Yasa teklifinin ilk imza sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, barınaklar için Hazine ve belediyelerin bütçelerinden toplam 13,4 milyar lira ayrılcağını dile getirdi.

YÜZDE 40’I HAZİNE’DEN

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama yönetmeliği için görüşü istenen TBB'nin bütçe yetersizliğine işaret etmesine karşın, Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı raporda, belediyelerin sadece 2024 yılında yasaya göre 8,6 milyar bütçe ayrıldığı görüldü.

TOPLAMAMAK İÇİN BAHANE

Yeni Şafak'a konuşan başıboş köpek düzenlemesinin ilk imza sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, “4 milyon başıboş köpek için yapılacak barınakların maliyeti 13,4 milyar lira civarında olacak. Mevcut yasaya göre, bu maliyetin yüzde 40'ı (5 milyar 360 milyon lirası) devlet tarafından, kalan yüzde 60'ı (8 milyar 40 milyon lirası) ise belediyelerin bütçelerinden ayrılan paylardan karşılanacak” dedi. Belediyelere 2028 sonuna kadar da süre tanındığını hatırlatan Mertoğlu şöyle devam etti: Barınak ve bakımevi için yerel yönetimler kanunen harcaması gereken bütçenin üzerine çıkarsa, bütçelerinin yüzde 40'ını geçmemek kaydıyla Hazine'den destek de sağlanacak. Bu rakamlara baktığımızda bütçe yetersizliği eleştirisinin temelsiz olduğunu görüyoruz. CHP, başıboş köpekleri toplamak istemediği için bahane üretmeye devam ediyor.”



#Başıboş Köpek Sorunu
#İBB
#TBB
#Ekrem İmamoğlu
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