Büyük kısmı Osmanlı mirası

Yeni Şafak’ın Kıbrıs Adası ile ilgili yaptığı yayınlar ses getirmeye devam ediyor. Önceki gün manşetten duyurduğumuz “Maraş’ın tapusu bizde” haberinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar’dan çok önemli bir açıklama geldi. Kapalı Maraş’ın büyük bir kısmının Osmanlı mirası olduğuna dikkat çeken Tatar, "Oradaki malların büyük kısmı Osmanlı malı. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz" dedi.

70 BİN ŞEHİT VERDİK

Osmanlı'nın Kıbrıs fethinde 70 bin şehit verdiğini belirten Tatar, tarih boyunca Ada'da Türk varlığının karşılaştığı sıkıntıları anlattı. Tatar, Türkiye'nin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de son derece güçlü bir pozisyon yakaladığını ifade ederek, "Çok zahmetler çektik. Ekonomik yapıyı daha da güçlendirmek zorundayız. Anadolu'dan getirilen suyun verdiği nimetle tarımda yakalanan başarıyla KKTC devleti kendi insanına refah ve esenlik vermeye devam edecektir. Rekabet var. Komşularla mukayeseler var. Halkımızın esenliğini ve refahını artırmak için daha fazla üretmemiz lazım. Yine bu noktada ana vatandan çok şeyler bekliyoruz. Daha fazla turist ve öğrenci bekliyoruz." dedi.

TÜRK YERLEŞİMİNE AÇILMALI

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan hem yerleşime hem de iskana kapalı bulunan Maraş'a ilişkin Tatar, "Oranın 45 yıl kapalı kalması yeter. Tazminat meseleleri de var. Yapılan çalışmalarda oranın Osmanlı malı olduğu, İngiliz döneminde yapılan yanlışlıklara mallarımızın talan edildiği ortada. Oranın Türk yönetiminde yerleşime açılması gerekiyor. Taşınmaz Mal Komisyonu diye bir kurum var KKTC'de. Avrupa'nın da tanıdığı. Oraya başvuracaklar. Eski sakinleri Rumlar ve İngilizler de olabilir. Amerikalılar da olabilir" diye konuştu.

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Maraş parça parça açılacak

Maraş’ı parça parça yerleşime açmak istediklerini aktaran Tatar, Magosa’ya gidildiğinde yüksek bir bina üzerinden bakıldığında buranın Magosa’nın devamı olduğunun anlaşılacağını söyledi. Tatar, bu sayede sahilin KKTC ekonomisine kazandırılacağını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kapalı olduğu için tazminat meseleleri de var. Bundan da kurtulmuş olacağız. Envanter çalışmaları var. Bilahare bundan sonraki adım böyle olacak. Orası KKTC sınırları içerisindedir. Güvenlik kuvvetlerimizin koruması altındadır. Orası belli ki zamanında çok önemli bir turizm bölgesiydi. Orada İngiliz Kraliyet ailesine ait bir otel gördük. Oralarda belli ki güzel günler geçirmişler. Yazık. İnsanlığa yazık. Açılması gerekiyor.”