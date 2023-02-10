Büyük tahliye: Kara, deniz ve hava yoluyla depremzedeler istedikleri şehirlere taşınıyor

Depremden etkilenen 10 şehirde dev bir tahliye harekâtı başladı. Evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar hava, kara, deniz ve demir yolları ile ya devletin belirlediği konaklama alanlarına ya da kendi istedikleri illere taşınıyor. Hem TSK’nın kargo uçakları, THY ve Pegasus’a ait uçaklar hem Sahil Güvenlik’in helikopterleri hem de otobüslerle binlerce depremzede, başka şehirlere nakledildi.

İL İL BARINDIRMA HARİTALARI

AFAD, dünyada eşi az görülebilecek tahliye harekâtını adım adım planlıyor. 10 şehirde, AFAD tarafından toplanma ve tahliye alanları belirlendi. Bu noktalarda vatandaşların başvuruları alınıyor, varsa gitmek istedikleri iller soruluyor. Başvurular alındıktan sonra sevk planlaması gerçekleştirildi. Kendi barınma imkanı olan vatandaşlar stedikleri illere yollandı. Kendi barınma yerini olmayan vatandaşlar için ise ayrı bir yol izlendi. Önce il il planlama yapıldı. Depremde etkilenen bölge hariç tüm illerdeki kamu ve özel kuruluşların barındırma kapasiteleri ile ilgili haritalandırma yapıldı. Her şehre gönderilecek misafir sayısı ve ulaşım araçları tek tek tespit edildi. Ardından tahliyeler başladı. Yolcu otobüsü, tren, uçak, helikopter ile yola çıkan depremzedeleri gittikleri illerde valiler, kaymakamlar ve AFAD yetkilileri karşıladı. Kendi araçlarıyla gitmek isteyenler, kaydı alınarak konaklayacakları illere yönlendirdi.

NERELERDE KALACAKLAR?

Tahliye edilenler başta Antalya, İzmir, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Trabzon, Giresun, Kastamonu, Van olmak üzere birçok şehre götürülüyor. Tahliye edilenler, oteller, devlet yurt ve misafirhaneleri ile kamu binalarında oluşturulan barınma alınlarında kalacak. Sadece Antalya’da otel sahipleri ile yapılan toplantılar sonunda 19 bin 400 oda ayarlandı. Buralarda 50 bine kadar depremzede misafir edilebilecek. Antalya’ya şu ana kadar yaklaşık 5 bin depremzede, otellere yerleştirildi. Sadece Marmaris’te otellerde 2 bin 500 kişinin misafir edileceği öğrenildi.

THY 44 BİN KİŞİYİ TAŞIDI

Bu arada AFAD, dün 11.38 itibarıyla kara yolu ve demir yolu aracılığıyla 4 bin 607, hava yolu aracığıyla 23 bin 437 olmak üzere toplam 28 bin 44 kişinin afet bölgesinden tahliye edildiğini açıkladı. THY ise, yaralılar da dahil 2 günde yaptıkları seferlerle 44 bin 716 kişiyi taşıdıklarını duyurdu.

Burası yuvamız geri döneceğiz

Hatay’da tahliye merkezi Şehir Stadyumu ve otogar oldu. Burada Eskişehir’e gitmek için beklediğini ifade eden bir aile, “Bir an önce tahliye olmak istiyoruz. Nereye olursa olalım gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Elbistan’da tahliyeler Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu koordinesinde gerçekleştiriliyor. Şehirde faaliyet gösteren STK’lar da tahliyeye yardımcı oluyor. İstanbul’a gelmek isteyen depremzedeler TSK’ya ait askeri kargo uçakları ile gönderildi. Atatürk Havalimanı’nda depremzedeleri TSK personeli karşıladı. Adıyaman’da da şehir otogarı ve Eğriçay Parkı’nda tahliye hareketliliği vardı. Ellerinde bavullarla gelen vatandaşlar kayıt altına alındı. İki tahliye noktasına ulaşacak imkanı olmayan vatandaşlar da Jandarma tarafından tek tek adreslerinden alınarak bölgeye getirildi. Adıyaman’dan İstanbul’a gidecek olan Süleyman Altın ve ailesi, yakınlarının bir kısmını kaybetmiş durumda. Altın, “Buradaki yaşam şartları çok düşük olduğundan oraya gitmeye karar verdik. Askerler ismimizi yazdı, otobüsle çok fazla giden oldu. Bir an önce buradan ayrılmayı istiyoruz. Burası bizim yuvamız en kısa sürede geri döneceğiz” dedi.

Papağanıyla geldi

Deprem bölgesinden otobüslerden tahliye edilenlerin bir bölümü de Eskişehir’e getirildi. Depremzedelerden Mehmet Kuşoğlu ise ailesiyle yanlarına sadece papağanlarını alabildiklerini söyleyerek “Acımız çok büyük. Evden de sadece kuşumu aldım. O da candır, kurtarmak istedim” diye konuştu.

Çocuklara özel ilgi

Adana’da toplanma merkezi TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi oldu. Çevre illerden de gelen binlerce kişi bu alanda toplandı. Şehirden ayrılmak istediğini belirten vatandaşların kaydı alındı. Tahliyeden önce gözle görülür sağlık sorunu ya da şikayeti olan vatandaşlar kontrolden geçirildi. Tahliye için belirlenen saat gelinceye kadar vatandaşların ihtiyaçları giderildi, psikolojisi bozulan çocuklar için aktiviteler düzenlendi. İstanbul’a gitmek isteyen vatandaşlar kargo uçakları ile diğer illere gitmek isteyenler de otobüslerle uğurlandı. Bunun yanı sıra birçok tahliye merkezinde de psikososyal destek ekibi çocuklarla yakından ilgilendi.

Şifa yolculuğu

Depremde yaralananlar da hem hava hem deniz hem de kara yoluyla başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehre taşınıyor. Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçak “TUR”, sağlık ve arama kurtarma personelini bölgeye, bölgedeki yaralıları da Ankara’ya taşımak için seferler düzenliyor. Aralıksız seferlerine devam eden uçak, Adana’dan Ankara’ya 52 yaralıyı taşıdı. Uçakta bulunan doktorlar, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu yaralıların sağlık kontrolleri yaptı, yolculuk boyunca gerekli ilk müdahalelerde bulundu.

Ankara’ya getirilen yaralılar, tedavileri için havalimanında bekleyen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine gönderildi.

GEMİ DE GÖREVDE

TCG İskenderun gemisi de yaralıların tahliyesi için görevlendirildi. Gemi ile depremde yaralanan 156 kişi ve 43 refakatçisi Hatay İskenderun’dan ilçesinden Mersin’e gönderildi. Mersin Limanı’na yanaşan gemideki yaralılar, asker, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslara taşındı. Milli Savunma Bakanlığı da hem askeri personelin hem de sivil teknik personelin tahliyelerde görev aldığını belirterek “Yaralı vatandaşlarımız derhal tedavi için helikopter ve uçaklarımızla tahliye ediliyor” ifadelerine yer verildi.



