Büyük temizlik 9. yılında

Darbe girişimi bastırılırken FETÖ’nün temizlenmesi için de düğmeye basıldı. 20 Temmuz’da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 42 tane Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ’cüler kamu kurumlarından temizlendi. 20 Temmuz 2016 ila 12 Ocak 2018 tarihleri arasında çıkarılan KHK’larla örgütün kamudaki eleman kaynağı ile medya, ekonomi ve sivil toplum yapılanmaları KHK’larla tasfiye edildi.

İLK İHRAÇ 20 TEMMUZ’DA

15 Temmuz’dan beş gün sonra çıkarılan ilk KHK ile örgüt üyeleri için temizlik operasyonu başladı. 20 Temmuz 2016’da yayımlanan ilk 677 sayılı KHK’da 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirler sıralandı. Söz konusu KHK ile örgüt ile bağı bulunan özel eğitim kurumları, sağlık kurumları, özel öğrenci yurtları, sendika ve vakıflar kapatıldı. Kamu kurumlarından ilk ihraçlar başladı. İlk KHK ile yaklaşık 6 bin kişi kamudan ihraç edildi.

YAPILANMASINA DARBE

668 Sayılı KHK ile de TSK’da temizlik başladı. FETÖ’ye destek olan yayın organlarının faaliyetlerine son verildi. 2016 Ağustos’ta yapılması beklenen Yüksek Askeri Şura’nın tarihi değiştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının teşkilat yapısı yeniden düzenlenerek sivil otoriteye bağlandı. OHAL sürecinde iflas erteleme yasağının da yer aldığı 669 Sayılı KHK ile Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına bağlandı. YAŞ’ın yapısı değiştirildi.

MAL VARLIKLARI HAZİNE’YE

KHK’larla örgütün ekonomik yapısına da darbe vuruldu. Kapatılan FETÖ kurumlarının mal varlıkları 670 Sayılı KHK ile hazineye devredildi. OHAL kapsamında soruşturma ve kovuşturmaya uğrayanlara ait kişisel verilerin soruşturma ve incelemeyi yürüten kurumlarla paylaşılması düzenlendi. 672 sayılı KHK ile TBMM, Sayıştay ve Başbakanlık Merkez Teşkilatı gibi birçok kamu kurumundan örgüt üyeleri ihraç edildi. 673 Sayılı KHK ile FETÖ bağlantısı olduğu tespit edilenlerin yetki belgeleri iptal edildi. 674 sayılı KHK ile Adli Tıp Kurumu’nun görev ve yetkileri yeniden düzenlendi. 675 Sayılı KHK’da ise OHAL kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar ile bunların sahibi gerçek ve tüzel kişilere karşı 17 Ağustos 2016 tarihinden önce davaların düşmesine yönelik düzenlemeler yer aldı.

YENİ SIZMALARA SET GÜVENLİK SORUŞTURMASI GETİRİLDİ

FETÖ üyelerinin sızma girişimine karşı da önlemler alındı. 676 Sayılı KHK ile terör örgütlerinin gelecekte devlette yapılanmasını önlemek için memuriyet girişlerinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunlu hale getirildi. Devlet üniversitelerinde rektörlerin atanmasında uygulanan seçim yönetimi devre dışı bırakıldı. 22 Kasım 2016’da çıkarılan 678 Sayılı KHK ile de 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit olanların yakınları zorunlu askerlikten muaf tutuldu. Kayyum atanan belediyelerde, belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilmesine olanak sağlandı.

OHAL İNCELEME KOMİSYONU KURULDU

İhraç KHK’larının yanı sıra göreve iade KHK’ları da çıkarıldı. 679 Sayılı KHK ile göreve iadeler gerçekleştirildi. Daha önce kapatılan bazı derneklerin açılmasına olanak sağlandı. 680 Sayılı KHK ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayanların Türk vatandaşlığından çıkarılmasına yönelik düzenleme yapıldı. 685 Sayılı KHK ile de Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lerle 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı. Bu kapsamda 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 3 bin 213 kişinin rütbeleri alındı, 2 bin 761 kurum ve kuruluşun kapatılmasına karar verildi ve yurt dışında eğitim gören 270 kişinin de öğrencilikle ilişiği kesildi. OHAL Komisyonuna görev süresi boyunca 127 bin 292 başvuru yapıldı. Başvurulardan 17 bin 960’ında kabul kararı veren Komisyon, 109 bin 332 dosyada da ret kararı aldı. Böylece Komisyon, görev süresi içerisinde başvuruların tamamını karara bağladı.

EĞİTİM AYAĞINA KİLİT

Eğitim sisteminde de örgütlenen FETÖ’nün eğitim ağına da darbe vuruldu. Örgütün eğitim alanında yapılanmasında önemli bir aracı olan dershanelere yönelik düzenlemeler getirildi. 687 Sayılı KHK ile öğrenci etüt eğitim merkezleri özel öğretim kurumları arasından çıkarıldı. Belediyeler tarafından kurulan sosyal etkinlik merkezleri yeni bir özel öğretim kurumu olarak hayata geçirildi. Süreç içerisinde göreve iadeler de sürerken 689 Sayılı KHK ile örgüt ile iltisaklı STK’lar kapatıldı.

RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ

Örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmaları önlemek için de KHK çıkarıldı. 691 Sayılı KHK ile izinli olduğu durumlar hariç, ülke sınırları dışında üç günü geçiren askerler, yabancı ülkeye kaçmış sayıldı. 692 Sayılı KHK ile de FETÖ sanıkları Hakan Şükür ve Arif Erdem’e verilen madalyalar geri alındı. Bir sonra yayınlanan KHK ile emekli askerlerin rütbeleri alındı, kapatılan bazı STK’lar yeniden açıldı.

FETÖ MAĞDURLARINA İADE

697 Sayılı KHK ile de FETÖ’nün geliştirip kullandığı Mor Beyin yazılımı sonucu görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu görevlisinden bin 823’ü görevlerine iade edildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR