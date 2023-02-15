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Büyük yıkıma bunlar neden oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, düşük kalitede malzemelerin kullanıldığı binalar adeta un ufak oldu. Sadece Diyarbakır’daki Yoldaş Apartmanı enkazından alınan numuneler acı tabloyu gözler önüne seriyor. Düşük kalitede beton kullanılması, kolon girişlerinin olmaması, kirli dere kumu kullanılması faciaya zemin hazırlanmış.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:01 . 15/02/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Yoldaş Apartmanı enkazı, Diyarbakır.

Yoldaş Apartmanı enkazı, Diyarbakır.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Yoldaş Apartmanı’nın enkazından alınan demir ve beton numunesine göre binanın yapımında binada “düşük kalitede malzeme” kullanıldığı belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

KALİTESİZ MALZEMELER KULLANILMIŞ

Bağlar’da Yoldaş Apartmanı enkazından numune alan ekipte yer alan Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş, enkazın beton ve demir numunesine ilişkin “Fırat Üniversitesi laboratuvarında değerlendirmesini yapacağız ama binada ilk görünüşte düşük kalitedeki malzemeler kullanıldığı görülüyor” dedi.

KOLONLAR ÇOK ZAYIF

Savaş, laboratuvar aşamasından sonra deney sonuçlarının 2 haftaya kadar sonuçlanacağını belirterek “Binada kolon kirişleri yapılmamış. Kum kullanılmış ama çok kirli bir derenin kumu kullanılmış. Kumun içinde çok iri çakıllar var. Kolonlar binanın yüksekliğine oranla çok zayıf” diye konuştu.

İNŞAAT TEKNİĞİNE GÖRE DONATILARI BİRLEŞTİRİLMEMİŞ

Binaların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yerine yenilerinin yapılması gerektiğini dile getiren Savaş, beton kalitesi çok zayıf olan yapılarda güçlendirme yapılamayacağını söyledi. Betonun ve içinde kullanılan kumun kalitesinin önemine değinen Savaş, “Bu binanın kolonlarında 7-8 santimetre çapında taşlar çıkıyor. Dere yatağındaki yuvarlak taşlar, beton içerisinde hiç istenmeyen durum. İnşaat tekniğine göre donatıları birleştirilmemiş” ifadelerini kullandı. Eski binaların kontrol edilmesini, yeni ev alırken ekspertiz raporuna bakılmasını tavsiye eden Savaş, “Yeni deprem yönetmeliklerine göre bina yapılırsa bir problem çıkmaz çünkü kontrollü bir şekilde yapılıyor. Ama eski binalara muhakkak bir çözüm bulunması lazım. Onarım gerekiyorsa onarım yapılmalı, aksi taktirde binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım” diye konuştu.



#Deprem
#Enkaz
#Kahramanmaraş
2 saat önce
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Büyük yıkıma bunlar neden oldu
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