Büyük yıkıma bunlar neden oldu

Savaş, laboratuvar aşamasından sonra deney sonuçlarının 2 haftaya kadar sonuçlanacağını belirterek “Binada kolon kirişleri yapılmamış. Kum kullanılmış ama çok kirli bir derenin kumu kullanılmış. Kumun içinde çok iri çakıllar var. Kolonlar binanın yüksekliğine oranla çok zayıf” diye konuştu.

Binaların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yerine yenilerinin yapılması gerektiğini dile getiren Savaş, beton kalitesi çok zayıf olan yapılarda güçlendirme yapılamayacağını söyledi. Betonun ve içinde kullanılan kumun kalitesinin önemine değinen Savaş, “Bu binanın kolonlarında 7-8 santimetre çapında taşlar çıkıyor. Dere yatağındaki yuvarlak taşlar, beton içerisinde hiç istenmeyen durum. İnşaat tekniğine göre donatıları birleştirilmemiş” ifadelerini kullandı. Eski binaların kontrol edilmesini, yeni ev alırken ekspertiz raporuna bakılmasını tavsiye eden Savaş, “Yeni deprem yönetmeliklerine göre bina yapılırsa bir problem çıkmaz çünkü kontrollü bir şekilde yapılıyor. Ama eski binalara muhakkak bir çözüm bulunması lazım. Onarım gerekiyorsa onarım yapılmalı, aksi taktirde binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım” diye konuştu.