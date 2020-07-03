Büyükada davasında karar çıktı

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.
- Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl bir ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.
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