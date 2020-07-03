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POLİTİKA

Büyükada davasında karar çıktı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

Büyükada davasında Taner Kılıç tahliye edildi
GÜNDEM
Büyükada davasında Taner Kılıç tahliye edildi
  • Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl bir ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.

Büyükada davasında Taner Kılıç tahliye edildi
GÜNDEM
Büyükada davasında Taner Kılıç tahliye edildi

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