Gündem Büyükadada merak uyandıran çukurlarla ilgili resmi açıklama geldi Ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
İSTANBUL

Büyükada'da gizemli çukur hareketliliği: Çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi

Büyükada'da merak uyandıran çukurlarla ilgili resmi açıklama geldi: Ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi

Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı. Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapıldı. Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edildiğini, karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Büyükada’da ormanlık alanda kazılan dev çukurlar merak konusu oldu.
Büyükada’da ormanlık alanda kazılan dev çukurlar merak konusu oldu.

Adalar Kaymakamlığı, ilçedeki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiğini belirterek, tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet atın itlaf edildiğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan bütün tek tırnaklıların (at, merkep, katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.

Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur
FOTOĞRAF 11
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Büyükada'da ormanlık alanda iki derin çukur kazıldı.
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Güvenlik şeridiyle çevresi kapatılan çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin ediliyor.
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Büyükada'da yaşayan Ferdi Demir, geçen hafta çukurların bulunduğu bölgedeki yolu kullandığını ifade ederek, Bu çukurları yeni gördüm. Geçen geldiğimde bu çukurlar yoktu...
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Şaşırdım açıkçası ben de görünce. Bir hafta önce bu yoldan geçtiğimde böyle bir çukur görmemiştim şeklinde konuştu.
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AHIRLAR BÖLGESİNDEN BAZEN LEŞ KOKUSU GELİYOR <br> <br> Ferdi Demir, sözlerinin devamında Ahırlar bölgesinde hayvan barınağı ve hayvanların olduğu bölge var. Oradan geçerken bazen leş kokusu geliyor. Bu koku ölen atlara mı ait?..
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İnsanın aklına ilk gelen şey bu oluyor. Ölen bir köpeğe ait de olabilir. Başka bir hayvana ait de olabilir. Tam olarak bir şey söylemek için gidip görmek lazım diye konuştu.
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ATLARA İĞNE YAPILDI... RUAM DİYORLAR DAHA BELLİ DEĞİL <br> <br> Büyükada'da ormanlık yolda yürüyen bir at bakıcısı ise yanında bulunan ata hastalık tespiti için iğne yapıldığını ve atı teslim etmeye gittiğini ifade etti.
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Bütün atlara iğne yapılıp, hastalık olup olmadığının kontrol edildiğini söyleyen kişi, 'Ruam' diyorlar daha belli değil. Cuma gününe kadar belli olacak. Sonra gömülecek. Yer arıyorlar herhalde. Bunun gibi çok at var. En az 40, 50 at var şeklinde konuştu.
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RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI <br> <br> Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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Kaç atta hastalık tespit edildiği ve atların ne zaman gömüleceği bilinmiyor.
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Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur
Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur
Büyükada'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle iki büyük çukur kazıldı. Ada sakinlerinin dikkatine çeken çukurların kazılma nedeniyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.


Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Büyükada’da gizemli çukur hareketliliği: Çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi
FOTOĞRAF 16
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Büyükada’da ormanlık alanda kazılan dev çukurlar merak uyandırdı.
Title
Neden kazıldığı henüz bilinmeyen iki dev çukur havadan görüntülendi.
Title
Öte yandan Büyükada’da bulunan 80’e yakın atta RUAM hastalığı olduğu ve atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.
Title
Büyükada’da ormanlık alanda birkaç gün önce iki dev çukur kazıldı.
Title
Dev çukurlar Ada sakinlerinde merak uyandırdı. Çukurların ise neden kazıldığı henüz öğrenilemedi.
Title
Öte yandan, Büyükada’da bulunan 80’e yakın atta RUAM hastalığına rastlandığı, ve hastalık taşıyan atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.
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Büyükada’da kazılan dev çukurlar drone ile havadan görüntülendi.
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Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
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Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi.
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Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı.
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Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü.
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Çukurun yanında bir minibüsün olması dikkat çekti.
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Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Title
Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Title
Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Title
Büyükada’da gizemli çukur hareketliliği: Çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi
Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı. Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Öte yandan Büyükada'da bulunan 80'e yakın atta RUAM hastalığı olduğu ve atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.
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81 at itlaf edildi

81 at itlaf edildi

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