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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında villalarla ilgili yeni detaylar: Yıkımları talep edildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik 22 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, mali değeri yaklaşık 8 milyar 640 milyon lira olarak hesaplanan 144 villanın yıkılmasını talep etti.

17:38 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:39 - 20/01/2024 Cumartesi
AA
Şüpheli taraflardan birinin Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olduğuna dikkat çeken başsavcılık, söz konusu yapıların yıkım işlemlerinin başlatılmasını istedi.
Şüpheli taraflardan birinin Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olduğuna dikkat çeken başsavcılık, söz konusu yapıların yıkım işlemlerinin başlatılmasını istedi.

Başsavcılığın "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik 22 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Valiliğine talepte bulunan başsavcılık, soruşturmaya konu, teslimat tarihi nisan 2024 olarak gösterilen 144 villanın, olası İstanbul depremi de göz önüne alındığında halkın can güvenliğini riske soktuğunu belirtti.

Şüpheli taraflardan birinin Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olduğuna dikkat çeken başsavcılık, söz konusu yapıların yıkım işlemlerinin başlatılmasını istedi.

Rüşvet iddialarına ilişkin bilirkişi incelemesi

Büyükçekmece Belediyesinde rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma, bir kişinin geçen yıl 12 Aralık'ta savcılığa gidip ihbarda bulunmasıyla başladı.

Bu kişinin,
"İlçedeki Eskice ve Çakmaklı mahallelerinde devam eden inşaatlara zemin etüdü yapılmadığı ancak yapılmış gibi gösterildiği, rüşvet karşılığı usul ve yasaya uygun olmayan zemin temelleri atıldığı, yapı denetim firmalarının sahte ruhsatlar hazırladığı ve belediyedeki bazı görevlilerin müteahhitleri rüşvet karşılığı belli bir kişinin firmasına yönlendirdikleri"
iddialarında bulundu.

Soruşturmada, tanıklar ve müştekinin iddiaları doğrulamasının ardından dosyaya bilirkişi heyeti atandı. Belediyeden istenen belgelerin soruşturma dosyasına eklenmesiyle inceleme yapan bilirkişi heyeti, 2023 yılı haziran ayında belirlenen alanlarda keşif yaptı. Çakmaklı Mahallesi'ndeki alanda 4 ayrı sondaj yaptıran heyet, zeminde kum ve kömüre rastladı.

Bilirkişiler, firmanın 64 ayrı sondaj yaptırdığını iddia etmesine rağmen bazı sondaj fotoğraflarının farklı açılardan çekildiğini ve aynı kareler olduğunu belirlerken, sondajlarda kum ve kömüre rastlanmadığı, zeminde kil bulunduğu şeklinde rapor hazırlatıldığını da tespit etti.

İnşaat ruhsatları, yasaya uygun işlemler olmaksızın onaylandı

Eskice Mahallesi'ndeki alanda usul ve mevzuat gereği yapılması gereken düşey enjeksiyon ve fore kazıklar gibi hususların yaptırılmadığını ancak belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmalarının sahte raporlar düzenlendiklerini de belirleyen bilirkişiler, projelere dair evraklarda gösterilen değerlerin kendilerince yaptırılan laboratuvar sonuçlarıyla uyuşmadığını tutanaklarına geçirdi.

İnşaat ruhsatlarının usul ve yasa gereği yapılması gereken işlemler olmaksızın düzenlenip onaylandığı, ruhsat onayından sonra, inşaat devam ederken zemin sondajı için çekilmiş bir çok fotoğrafın sonradan düzenlenen veri raporlarının içine konulduğunu saptayan bilirkişiler, ek rapor hazırlayıp savcılığa gönderdi.

Soruşturmada, Eskice'deki ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız 144 villanın mali usulsüzlük değeri yaklaşık 8 milyar 640 milyon lira olarak hesaplandı.

#Büyükçekmece Belediyesi
#İstanbul Valiliği
#rüşvet soruşturması
#villa yıkımı
16 saat önce
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