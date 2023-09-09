Büyükçekmece'de 13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki Suriyeliyi bıçakladı.
Sosyal medyada Türkiye'deki mülteciler üzerinden yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çekilen ve birçok hesap tarafından aynı anda dolaşıma sokulan videoda, '11 yaşındaki çocuğun bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandığı' iddia edildi.
Büyükçekmece’de 11 yaşındaki çocuk bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı haberlerine yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamanın tamamı şöyle: