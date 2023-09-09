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Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı haberlerine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan "İstanbul Büyükçekmece’de 11 yaşındaki çocuk, bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. İddiaların yalan olduğu belirtilen açıklamada, "Büyükçekmece Ulus Mahallesinde meydana gelen olayda, E.C.Y. (13) isimli Türk vatandaşı bir çocuğun, M.K. (12) isimli yabancı uyruklu bir çocuğu bıçakla yaraladığı belirlenmiştir." denildi.

Hüseyin Berk
21:31 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Büyükçekmece'de 13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki Suriyeliyi bıçakladı.

Büyükçekmece'de 13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki Suriyeliyi bıçakladı.

Sosyal medyada Türkiye'deki mülteciler üzerinden yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çekilen ve birçok hesap tarafından aynı anda dolaşıma sokulan videoda, '11 yaşındaki çocuğun bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandığı' iddia edildi.

Büyükçekmece’de 11 yaşındaki çocuk bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı haberlerine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İddiaların yalan olduğunu belirtilen açıklamada,
"Büyükçekmece Ulus Mahallesinde meydana gelen olayda, E.C.Y. (13) isimli Türk vatandaşı bir çocuğun, M.K. (12) isimli yabancı uyruklu bir çocuğu bıçakla yaraladığı belirlenmiştir.
" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:




#İstanbul
#Büyükçekmece
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Suriyeli
40 dakika önce
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