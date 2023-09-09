Büyükçekmece’de 11 yaşındaki çocuk bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı haberlerine yalanlama

Sosyal medyada Türkiye'deki mülteciler üzerinden yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çekilen ve birçok hesap tarafından aynı anda dolaşıma sokulan videoda, '11 yaşındaki çocuğun bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandığı' iddia edildi.