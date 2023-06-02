Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı' iddialarını çürüttü

14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a sarkan seçimlerin kazananı yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ancak muhalefet tarihi hezimeti hala kabul etmezken, CHP kanadından yenilgiyi itiraf edenler de var. Onlardan biri de Aytuğ Atıcı oldu. Oyların çalındığına yönelik iddialara tepki gösteren Atıcı "Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.