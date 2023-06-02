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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı' iddialarını çürüttü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Dezenformasyon Mücadele Merkezince, "Bahse konu görüntülerin 23 Aralık 2022'de Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir mağazanın ücretsiz 100 adet hali dağıtımı sırasında çekildiği tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

17:56 . 2/06/2023 Cuma
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir iftirayı daha aydınlattı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir iftirayı daha aydınlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası hezimete uğramayı kaldıramayan bazı odaklar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenini hedef aldı. Sosyal medyadan yapılan algı operasyonunda seçim sonrası "bedava halı dağıtıldığı ve bu esnada izdiham yaşandığı" iddia edildi.


İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimine ilişkin asılsız iddiaların doğru olmadığını, görüntülerin 2022 yılına ait olduğunu bildirdi.


Dezenformasyon Mücadele Merkezi, "Seçimden sonra vatandaşa bedava halı dağıtıldı" iddiasına yönelik açıklamada bulundu.



Görüntüler 2022 yılına ait

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 28 Mayıs sonrasında "bedava halı dağıtıldı" diye servis edilen görüntülerin 23 Aralık 2022 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik Mahallesi’nde bir Halı mağazasının açılışında çekilen görüntüler olduğunu tespit etti.


DMM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında eski tarihli görüntülerin yeni tarihli görüntüler gibi sosyal medyada dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Bu örnekteki gibi dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemelidir.



#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#seçim
#algı
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