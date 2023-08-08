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Ekonomi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi patlayan TMO silolarına ilişkin iddiaları çürüttü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Derince'deki silosunda meydana gelen patlama ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan, "8 milyon ton stok yok oldu" iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

09:43 . 8/08/2023 Salı
AA
'8 milyon ton stok yok oldu' iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı.

'8 milyon ton stok yok oldu' iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Merkezin eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda,
"TMO Derince Liman Silosunun toplam kapasitesi 95 bin tondur. Patlamanın meydana geldiği siloda, halihazırda 75 bin ton stok bulunmaktaydı. İlk incelemelere göre, bu stokun yaklaşık yüzde 20’si zarar görmüştür. Dolayısıyla, "8 milyon ton stok yok oldu" iddiası doğru değildir"
ifadelerine yer verildi.









#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#İletişim Başkanlığı
#Toprak Mahsulleri Ofisi
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