Dezenformasyonla Mücadele Merkezi patlayan TMO silolarına ilişkin iddiaları çürüttü

"TMO Derince Liman Silosunun toplam kapasitesi 95 bin tondur. Patlamanın meydana geldiği siloda, halihazırda 75 bin ton stok bulunmaktaydı. İlk incelemelere göre, bu stokun yaklaşık yüzde 20’si zarar görmüştür. Dolayısıyla, "8 milyon ton stok yok oldu" iddiası doğru değildir"