Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Büyükçekmecede maganda dehşeti
İSTANBUL

Büyükçekmece’de maganda dehşeti

Büyükçekmece’de iki şahıs trafikte yol verme tartışması sebebiyle yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp etti. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği vatandaşlar olay yerinden kaçarken yüzü kanlar içinde kalan şahıs ve çocuğun korkulu bakışları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Büyükçekmece’de maganda dehşeti
Büyükçekmece’de maganda dehşeti

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, yanında eşi ve çocuğu olan bir sürücü ile iki şahıs arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyürken şahıslar, adamı öldüresiye darp etti. Yüzü kanlar içinde kalan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken şahısların rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi. Olaya karışan şüphelilerin yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sürücünün eşi ve çocuğu korkudan araçtan inemezken yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasında

Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücünün kanlar içindeki yüzü ile eşinin ve çocuğunun aracın içindeki korku dolu halleri görülürken şahısların umursamaz bir şekilde olay yerinden ayrıldığı kameraya yansıdı.

Silahlı maganda İETT şoförünü araçtan indirip darp etti
GÜNDEM
Silahlı maganda İETT şoförünü araçtan indirip darp etti

Alibeyköy'de maganda dehşeti: Trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı
GÜNDEM
Alibeyköy'de maganda dehşeti: Trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı
Açlık mı virüs mü?

Açlık mı virüs mü?

​Sinop sahilinde kuş ölümleri devam ediyor.
R44 sürprizi

'R44' sürprizi

'TUSAŞ ve tüm savunma sanayimizin kapıları öğrencilerimize açık.'
Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiyeyi özel kılan Rus saldırganlığını gerçekten kınamış olması

​81 ilde 200 noktada başlatıldı.

Türkiye'de yetişiyor: ​span>Senede sadece bir ay yaşıyor./span>

​Rusya ve Ukrayna'dan yatırımcılar gözünü buraya dikti.

​Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.