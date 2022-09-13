Gündem Büyükçekmecede tekne yanaştırma cinayeti
3. SAYFA

Büyükçekmece'de tekne yanaştırma cinayeti

Büyükçekmece' de tekne yanaştırma kavgasında bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Büyükçekmecede tekne yanaştırma cinayeti
Alper Uygun

Olay, 10 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan liman iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Uygun ile limanda bulunan bir başka kişi arasında "Limana tekne yanaştırma" meselesinden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmaya Uygun'un arkadaşları, Ü.B. ve oğlu D.B., dahil oldu. Alper Uygun ve arkadaşları arasında arbede yaşandı. Daha sonra Ü.B., aracından aldığı tabanca ile Uygun'a doğru ateş etti ve oğluyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alper Uygun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri çalışmaların ardından Ü.B. ve D.B.'yi geçtiğimiz gün gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından D.B. ve Ü.B. çıkarıldıkları mahkemece "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Uygun'un cenazesi dün Hatay'da toprağa verildi.

Hayvanlarını otlatan çoban ayı saldırısına uğradı
GÜNDEM
Hayvanlarını otlatan çoban ayı saldırısına uğradı

Ev sahiplerinden ihtarname oyunu: 'Gerçek değilse tazminat öderler'
EKONOMİ
Ev sahiplerinden ihtarname oyunu: 'Gerçek değilse tazminat öderler'
Burası Cehennem Kapısı

Burası Cehennem Kapısı

​Girişi yasaklanmıştı: Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.
90 km hız yapabiliyor

90 km hız yapabiliyor

Bir yılda yaptı: Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti

​Görüntüleri sızdırıldı: İşte Bayraktar TB4.

Tamamı saf altından yapılmıştı: Şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

​Rekor üstüne rekor kırıyor

​Sırtını Macron'a dayayan Miçotakis Türkiye'ye yine tehditler savurdu

​'Gerçek değilse tazminat öderler'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.