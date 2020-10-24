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Gündem Büyükçekmecedeki uçak kazasında ölen pilota acı veda Gözyaşları sel oldu
İSTANBUL

Büyükçekmece'deki uçak kazasında ölen pilota acı veda: Gözyaşları sel oldu

İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın içerisinde bulunan pilotaj lisans 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nartın son yolculuğuna uğurlandı. Nart'ın mezuniyet brövesi de namaz kılınırken yanına koyuldu.

Haber Merkezi DHA
Pilotun yakınları cenazede gözyaşlarını tutamadı.
Pilotun yakınları cenazede gözyaşlarını tutamadı.

Büyükçekmece, Hezarfen Havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra düşen eğitim uçağında bulunan pilotaj 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nart yaralı olarak kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybetmişti.

Gözyaşları sel oldu

Öğrencinin naaşı Adli Tıp Kurumundan cenaze aracı ile Zeytinburnu Gasilhanesine götürüldü. Daha sonra Beytullah Nartın cenazesi Bağcılar Ebubekir Camisine getirildi. Pilotaj lisans öğrencisinin yakınları ve sevenleri göz yaşlarına hakim olamadı.

Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
OYNAT 00:59
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
İstanbul Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı boş araziye düştü. Uçak Hezarfen Havalimanı'ndan kalkmıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 yaralının olduğu bildirildi.


Pilotaj Lisans öğrencilerine mezun olduklarında verilen uçuş brövesi de tabutunun yanına koyuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Nart'ın naaşı Güngören Köyiçi Mezarlığında defnedildi.

İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
GÜNDEM
İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
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