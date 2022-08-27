Gündem Büyükelçi kararnamesi geliyor
ANKARA

Büyükelçi kararnamesi geliyor

Dışişleri Bakanlığı yeni bir büyükelçiler kararnamesi üzerinde çalışıyor. İsrail’e atanacak olan yeni büyükelçinin kim olduğunun yanı sıra daimi temsilciliklere ve kritik başkentlerde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.

Abone Ol Google News
Canberk Doğan Yeni Şafak
Büyükelçi kararnamesi geliyor
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı yeni bir büyükelçiler kararnamesi üzerinde çalışıyor. İsrail’e atanacak olan yeni büyükelçinin kim olduğunun yanı sıra daimi temsilciliklere ve kritik başkentlerde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kapsamlı bir büyükelçi kararnamesinin hazırlandığını duyurmuştu. Yeni yayımlanacak kararname üçüncü büyükelçiler kararnamesi olacak. Son olarak 2 Haziran’da yayınlanan kararda 23 dış temsilcilikte bulunan büyükelçilerin merkeze alınması ve 25 yeni büyükelçi atanmasına dair karar çıkmıştı. 6 Nisan’da yayınlanan büyükelçi kararnamesinde ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi olurken, Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atanmıştı.

TEL AVİV’E GİDECEK DİPLOMAT BELLİ OLACAK

Yeni kararnamede en çok dikkat çekecek isim Tel Aviv’e gidecek olan büyükelçi olacak. Türkiye’nin son dönemde arasında soğuk rüzgârlar esen bazı ülkelerle ilişkilerini normale döndürürken, bu olumlu havanın yayınlanacak olan kapsamlı büyükelçi kararnamesine de yansıması bekleniyor. Yayınlanacak olan kararnamede 4 yıllık görev sürelerini doldurmuş ya da dolduracak olan büyükelçilerin, görevlerine devam edip etmeyeceği belli olacak. 2 Haziran’da yayınlanan büyükelçi karanamesinde merkeze çekilen büyükelçilerin yerine atanacak olan büyükelçilerin yeni kararnamede belli olması bekleniyor.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de
GÜNDEM
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

İsrail: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs’te sunacak
GÜNDEM
İsrail: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs’te sunacak
İstanbulu yine sel aldı

İstanbul'u yine sel aldı

​Esenyurt'ta araçlar yolda kaldı.
Mühendislik tarihine damga vurdu

Mühendislik tarihine
damga vurdu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altı yaşında.
Türkiye, Finlandiya ve İsveçin kurduğu Daimi Ortak Mekanizmadan ilk toplantı: Derin fikir birliğine varıldı

120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

​Dünya Habitat Günü Balıkesir'de kutlanacak.

​Bakan Kurum: Sao Paulo gemisinin söküm için Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek.

​Tatlıses'in ölümden döndüğü kazada yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.