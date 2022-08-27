Büyükelçi kararnamesi geliyor

Dışişleri Bakanlığı yeni bir büyükelçiler kararnamesi üzerinde çalışıyor. İsrail’e atanacak olan yeni büyükelçinin kim olduğunun yanı sıra daimi temsilciliklere ve kritik başkentlerde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kapsamlı bir büyükelçi kararnamesinin hazırlandığını duyurmuştu. Yeni yayımlanacak kararname üçüncü büyükelçiler kararnamesi olacak. Son olarak 2 Haziran’da yayınlanan kararda 23 dış temsilcilikte bulunan büyükelçilerin merkeze alınması ve 25 yeni büyükelçi atanmasına dair karar çıkmıştı. 6 Nisan’da yayınlanan büyükelçi kararnamesinde ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi olurken, Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atanmıştı.

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TEL AVİV’E GİDECEK DİPLOMAT BELLİ OLACAK

Yeni kararnamede en çok dikkat çekecek isim Tel Aviv’e gidecek olan büyükelçi olacak. Türkiye’nin son dönemde arasında soğuk rüzgârlar esen bazı ülkelerle ilişkilerini normale döndürürken, bu olumlu havanın yayınlanacak olan kapsamlı büyükelçi kararnamesine de yansıması bekleniyor. Yayınlanacak olan kararnamede 4 yıllık görev sürelerini doldurmuş ya da dolduracak olan büyükelçilerin, görevlerine devam edip etmeyeceği belli olacak. 2 Haziran’da yayınlanan büyükelçi karanamesinde merkeze çekilen büyükelçilerin yerine atanacak olan büyükelçilerin yeni kararnamede belli olması bekleniyor.

GÜNDEM Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de