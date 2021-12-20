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YEREL GÜNDEM

Büyükşehir doğa ile buluşturmaya devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında bu hafta Dilkaya-Engil deltasına yürüyüş ve fotoğraf etkinliği düzenledi. Yaklaşık 430 doğaseverin katılımıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyükşehir doğa ile buluşturmaya devam ediyor
Van Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler yoğun katılım ile devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi ve gündelik hayatın koşturmacasından yorulup, strese ve kent yaşamına ara vermek isteyenler için dördüncüsünü düzenlediği kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği bu hafta Edremit ilçesine bağlı Dilkaya-Engil deltasında yapıldı.

Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait araçlarla ücretsiz olarak Edremit Dilkaya Mahallesine gelen 430'u aşkın doğasever, buradaki ikramların ardından hazırlıklarını tamamlayarak, 6 kilometrelik yürüyüş parkuruna başladı.

Eşsiz manzarası ve doğal güzelliği ile bilinen Dilkaya-Engil deltasındaki yürüyüş etkinliği ve gezi programı yaklaşık 5 saat sürdü. Yürüyüş etkinliği tamamlanması ardından katılımcılara Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca sıcak çorba ve semaver çayı da ikram edildi.

Renkli görüntülere sahne olan doğa yürüyüşünde katılımcılar bol bol fotoğraf da çekildi.

Etkinliğe katılım sağlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yoğun katılımın kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade etti. Genel Sekreter Çelikel, ‘‘Bu tür etkinlikler hem kentimizin tanıtımını yapıyor, hem de bu doğa harikası yerleri görmeyen gençlerimize bir imkân sağlanmış oluyor. Etkinliklerimiz belirli periyotlar halinde devam edecek. Dördüncüsünü düzenlediğimiz etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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