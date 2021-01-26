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ERZURUM

Büyükşehir kar kış demeden gölet yapımına devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, elverişsiz hava şartlarına rağmen kar kış demeden gölet yapımına devam ediyor.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Gölet yapımında Türkiye rekoru kıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kez de Oltu ilçesine konuşlandı. Oltu Bahçecik Mahallesi’nde kolları sıvayan ekipler, 5000 dönüm arazi sulama kapasiteli göletin inşasında mesai mefhumu gözetmeksizin arı gibi çalışıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirme, “Büyükşehir Belediyemiz 6 yılda il genelinde 350 gölet inşa etti. Bu rakam bir Türkiye rekorudur. Şehrimizde tarım ve hayvancılık sektörüne sunduğumuz bu katkıyla ilimizdeki çiftçilerimize adeta can simidi olduk” dedi.

GÖLETLERİN SEKTÖREL YANSIMASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, il genelinde yapılan göletlerin sektörel yansımasını şöyle ifade etti: “Erzurum, Türkiye’nin en fazla meraya sahip ikinci ilidir. Bizler ilk önce sektörün olmazsa olmazı olan meraların nasıl daha işler bir hale getirilebileceğini düşünerek gölet yapımına ağırlık verdik. Bilindiği gibi hayvancılık sektörü meraya dayalıdır. Bir Türkiye rekoru kırarak 350 gölet inşa ettik. Bugün gelinen noktada aldığımız istatistiklere de baktığımızda şehrimizdeki et ve süt verimi arttı. Su ihtiyacı hayvan sağlığı açısından çok önemlidir. Meralarımızdaki bitki çeşidi ve arıcılık faaliyetleri de göletlerle birlikte arttı. Bunda kuşkusuz il genelinde oluşturduğumuz göletlerin de büyük bir payı var. İnşallah bu sektörün gelişimi için çiftçilerimize destek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yaz kış demeden her türlü arazi şartlarına rağmen gölet yapımına aralıksız devam edeceğiz.”

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