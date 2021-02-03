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Büyükşehir kötü gün dostu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz ay çıkan yangında birçok işletmesi zarar gören ve hasarın kısa sürede giderilerek hayatın normale döndüğü alışveriş merkezini ziyaret etti. Yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Aktaş, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunduğu esnafla sohbet edip alışveriş yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yapılan çalışmaları inceledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yapılan çalışmaları inceledi.

Bursa’nın Kayhan Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıkmış, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından olaya kısa sürede müdahale edilmişti. 90 işletmenin büyük zarar gördüğü olayın hemen ardından alışveriş merkezini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunmuştu.

Esnafa destek sözü veren Başkan Aktaş’ın talimatı üzerine harekete geçen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangında elektrik altyapısı zarar gören binada çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ana pano, tali pano besleme kabloları, jeneratör besleme kablosu, mekanik havalandırmaya giden kablolar, dükkanların besleme kabloları yenilendi. Aynı sıkıntının yaşanmaması için yangının çıkış noktası olan depoya yangın alarm sistemi kuruldu.

Elektrikle ilgili testlerin tamamlanıp normal çalışma sistemine geçilmesinin ardından Başkan Alinur Aktaş, alışveriş merkezini bir kez daha ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Yapılan çalışmaları ve alışveriş merkezinin son halini yerinde gören Başkan Aktaş, aynı sorunların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Esnafın normal faaliyetlerine başladığını dile getiren Başkan Aktaş, “Tüm esnafımıza büyük geçmiş olsun. Bursalıların şehir için önemli hatırası olan Meridyen Alışveriş Merkezi’ni ziyaret etmelerini ve sahip çıkmalarını istiyorum. Her iki giriş noktasında da dikkat çekmesi için tabela çalışmaları yapacağız. Bursalıların bu çarşıya gidip gelmesiyle beraber sıkıntılar çabuk atlatılacaktır. İnşallah bundan sonraki süreç kazasız, belasız, yangınsız ve bereketli olur” dedi.


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