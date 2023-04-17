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Büyükşehir, yaklaşık 3 milyon çiçek ile kenti ‘Çiçek Bahçesi’ne dönüştürecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın daha yeşil bir Kayseri için özel önem verdiği çiçek dikiminde Kayseri Büyükşehir, kenti çiçek bahçesine dönüştürüyor, yaklaşık 3 milyon çiçeği toprakla buluşturuyor.

Haber Merkezi
13:56 . 17/04/2023 Pazartesi
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Büyükşehir, yaklaşık 3 milyon çiçek ile kenti ‘Çiçek Bahçesi’ne dönüştürecek

Büyükşehir, yaklaşık 3 milyon çiçek ile kenti ‘Çiçek Bahçesi’ne dönüştürecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin dört bir yanında 2023 yılı ilkbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları sürerken, ilkbahar ve sonbaharda 2 milyon 960 bin 100 adet çiçek dikimi yapacak.

Her alanda yürüttüğü yatırım ve projelerinin yanı sıra park, bahçe, refüj ve yeşil alanları bahara hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, şehri çiçek bahçesine çeviriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılı çiçek dikimi ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

2023 yılı ilkbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları kapsamında Kasım ayında ekimleri yapılan lale, sümbül soğanları çiçeklenmeye başlarken, çiçek dikimi çalışmalar da devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri, parklar, mesire alanları, refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına 550 bin adet Hercai Menekşe, 10 bin adet çuha çiçeği, 3 bin adet Acem Düğün Çiçeği, 10 bin adet Çin Karanfili, 650 bin adet lale sümbül olmak üzere toplam 1 milyon 223 bin adet çiçek dikimi yaptı.

Şehirde çiçeklerle renk cümbüşü

Ekiplerin ana arter, parklar ve yeşil alanlarda çiçek dikimi çalışmalarının ardından şehir ayrı bir güzelliğe bürünürken, şehir merkezi adeta çiçek bahçesine döndü.

İlkbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları kapsamında söz konusu alanlara kadife, kahkaha çiçeği, begonya, yıldız çiçeği, sardunya, ateş çiçeği ve ipek çiçeği olmak üzere toplam 1 milyon 737 bin 100 adet çiçek dikimi yapılacak.

2023 yılı ilkbahar ve sonbahar çiçeklendirme çalışmalarında toplam kullanılacak çiçek sayısı 2 milyon 960 bin 100 adet olacak.

#kayseri
#çiçek
#ramazan
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