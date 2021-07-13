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Büyükşehir’den “15 Temmuz Türkiye Geçilmez” Sanat Sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ‘15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi’ adlı çok özel ve anlamlı bir program düzenleyeceklerini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyükşehir’den “15 Temmuz Türkiye Geçilmez” Sanat Sergisi
BÜYÜKŞEHİR'DEN "15 TEMMUZ TÜRKİYE GEÇİLMEZ" SANAT SERGİSİ

Şanlı tarihimizden ve kahraman ecdadımızdan ilhamını alan necip milletimizin onurlu mücadelesi olan 15 Temmuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) düzenleyeceği ruha dokunan sanat sergisiyle yâd edilecek. Eğitim verdiği kurslarla ve düzenlediği sergilerle sanatı destekleyen ve sanatçının yanında olan KAYMEK, geleneksel el sanatlarını yaşatmak, tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve Kayseri’yi bir sanat kenti hâline getirmek için çalışmalar yürütüyor. Birbirinden anlamlı ve değerli birçok sergiyi vatandaşların beğenisine sunan KAYMEK, yeni bir sergiyi daha ziyarete açıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz 2016’da birlik ve beraberlikle yoğrulan imanlı yüreklerin kahramanlık ruhunu eşsiz bir sergiyle sanata yansıttıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programlarının bu yılki temasının “Türkiye Geçilmez” olarak belirlenmesi vesilesiyle KAYMEK de 15 Temmuz ruhunu yansıtan sergiye, “15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi” adını vermiştir” dedi.

Sergide birbirinden önemli, el emeği göz nuru 47 eserin sergileneceğini ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Anadolu’yu yurt edindiğimiz, bu topraklar uğruna nice canlar verdiğimiz, şanlı tarihimizin dönüm noktaları olan ve dünya tarihine de iz bırakan Malazgirt, Miryokefalon, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar ve 15 Temmuz gibi zaferlerimizi kronolojik olarak işleyen ve belirlenen tema çerçevesinde çalışılan sanat eserleri, kahramanlarımızı, kahramanlıklarımızı ve mukaddes değerlerimizi yansıtmaktadır. Sergide 32 KAYMEK eğitmeninin, 2 KAYMEK kursiyerinin 26 el sanatları branşında icra ettikleri 41 eser ve KAYMEK tarafından düzenlenen ‘Sanata Yansıyan 15 Temmuz Resim ve El Sanatları’ yarışmasında 2 farklı kategoride dereceye giren 6 yarışmacının eserleri ile birlikte toplam 47 eser sergilenecektir. Sergi için, Kâğıt Rölyef, Maraş işi, Dekoratif El Sanatları, Boyutlu Çalışma, Filografi, Keçe, Hazır Giyim, Dövme Keçe, Kırkyama, El Nakışı, Kurdele Nakışı, Ev Tekstili, Cam Boyama, Yağlı Boya Resim, Kumaş Boyama, Tel Sarma, Hüsn-i Hat, Tezhip, Çini, Katı’ , Dekoratif Ahşap Boyama, İğne Oyası, Seramik Şekillendirme, Folyo Rölyef, Edirnekâri Kalemişi ve Elde Dokuma branşlarında eserler hazırlanmıştır.”

15 TEMMUZ’DA SAAT 13.30’DA KAYSERİ KALESİ İÇERİSİNDE

Başkan Büyükkılıç, eserlerde 15 Temmuz’un yanı sıra tarihi zaferlerimizin de yer alacağını belirterek, “Malazgirt Savaşı’nı işleyen 4 adet, Miryokefalon Savaşı’nı işleyen 2 adet, Çanakkale Savaşları’nı işleyen 6 adet, Sakarya Meydan Muharebesi’ni işleyen 2 adet, Başkomutanlık (Dumlupınar) Meydan Muharebesi’ni işleyen 7 adet, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü işleyen 13 adet, kahramanlarımızı ve kahramanlıklarımızı genel olarak işleyen 7 adet eserin yanı sıra, “Sanata Yansıyan 15 Temmuz Resim ve El Sanatları” yarışmasında dereceye giren 6 eserin bulunduğu sergi, 15 Temmuz’da saat 13.30’da Kayseri Kalesi içerisinde ziyarete açılacaktır” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayserilileri açılacak bu özel ve anlamlı sergiyi gezmeye davet etti.

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