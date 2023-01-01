Büyükşehir’den dev spor yatırımı

Türkiye’nin spor altyapısı güçlü şehirlerinden olan Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi önemli bir eseri daha kente kazandırıyor. Ekonomik ömrünü tamamlayarak yıkılan Samsun Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunun yerine İlkadım Spor Kompleksi inşa ediliyor. Çalışmaların hızla sürdüğü projenin inşaatının yüzde 48’i tamamlandı. 3 katlı olarak planlanan dev spor kompleksi projesinde hentbol, basketbol, voleybol antrenman sahaları, fitness salonu, olimpik yüzme havuzu, sauna, fin hamamı ve resmi turnuvaların düzenlenebileceği 1160 seyirci kapasiteli müsabaka salonu yer alıyor.

‘Muhteşem bir eser olacak’

İlkadım Spor Kompleksi projesinin tamamlanmasıyla kentin yeni bir spor tesisine kavuşacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çok önemli bir spor tesisi yapıyoruz. Özellikle 100 bin nüfusa hitap edecek bir tesis. Orta katında havuzu olan, bir çok bireysel sporcuya ve amatör takımlara antrenman imkanı tanıyan alanlara sahip. Mükemmel bir eser olacak. Kentimiz için çok önemli bir spor yatırımını hayata geçiriyoruz. İnşaatını hızla bitirip 2024 yılında bu muhteşem tesisi hizmete açacağız” diye konuştu.

Ek protokol imzalandı