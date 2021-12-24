Büyükşehir''den karla mücadele seferberliği

Van’da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 250 araç ve 650 personelle yaklaşık 6 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yürütüyor. Büyükşehir’e bağlı ekipler Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan planlama doğrultusunda, şehir merkezindeki tüm ana arterlerde gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaparak, trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun bir mesai harcandı.

Çift vardiya halinde görev yapan ekipler, yaya yolu ve kaldırımlarda mini loderle temizlik çalışmasını hızlandırırken, Ana caddelerdeki kar temizleme çalışmasına Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan Kar Toplama Aracı (Amkodor) da görev alıyor. Merkez ilçe belediyeleri ve büyükşehir Belediyesinin diğer birimleriyle koordinasyon anlamında örnek bir işbirliği sergilenen çalışmalara VASKİ ekipleri de destek verirken, esnaf ise dükkanlarının önünü temizleyerek çalışmalara katkı sağladı.

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Olası olumsuzluklara karşı önceden önlemlerini alan karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçerken, yolu ulaşıma kapanan 167 mahalle ve bu mahallelere bağlı 233 mezra yolunun açılması için ekipler aralıksız bir şekilde çalışıyor.