Büyükşehir’den okul bahçelerinde temizlik

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı okulların açılmasına kısa bir süre kala okul bahçelerinde hummalı bir çalışma başlattı. İl genelinde kilometrelerce alanı temizleyip pırıl pırıl yapan Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bu kez çocuklar daha rahat koşup oynasın diye Karesi ve Altıeylül İlçesi’ndeki 58 okulun bahçesini pırıl pırıl yaptı. Okul bahçelerindeki yabani otları, yaz döneminden kalan tadilat atıklarına kadar temizlik yapan ekipler, okul etrafındaki kaldırımları da temizledi. Vatandaşlar, 444 40 10 numaralı çağrı merkezine arayarak taleplerini iletebilirler.