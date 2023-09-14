Büyükşehir’den okul bahçelerinde temizlik
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı okulların açılmasına kısa bir süre kala okul bahçelerinde hummalı bir çalışma başlattı. İl genelinde kilometrelerce alanı temizleyip pırıl pırıl yapan Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bu kez çocuklar daha rahat koşup oynasın diye Karesi ve Altıeylül İlçesi’ndeki 58 okulun bahçesini pırıl pırıl yaptı. Okul bahçelerindeki yabani otları, yaz döneminden kalan tadilat atıklarına kadar temizlik yapan ekipler, okul etrafındaki kaldırımları da temizledi. Vatandaşlar, 444 40 10 numaralı çağrı merkezine arayarak taleplerini iletebilirler.
Karesi 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu, Karesi Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Altıeyül Ahmet Karatoprak İmamhatip Ortaokulu, Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu, Karesi Ali Hikmet Paşa Ortaokulu, Karesi Ali Rıza Güçkan Anaokulu, Altıeylül Gaziosman Paşa İlkokulu, Altıeylül Bengi Anaokulu, Altıeylül Cumhuriyet İlkokulu – Ortaokulu, Altıeylül Fen Lisesi, Altıeylül General Kemal Balıkesir Ortaokulu, Altıeylül Hatice Fahriye Eğinlioğlu, Altıeylül Kadriye Kemal Gürel İlkokulu, Altıeylül Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Altıeylül Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Altıeylül Ortaokulu, Altıeylül Plevne İlkokulu, Altıeylül Şeit Jandarma Okan Dinçer Ortaokkulu, Altıeylül Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Altıeylül Yunus Emre Ortaokulu, Altıeylül İlkokulu, Karesi Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Karesi Ayşe Hümeyra Ökten Kız İma Hatip Anadolu Lisesi, Karesi Ercan Kıvrak İlkokulu, Karesi Fekal, Karesi Gazi İmam Hatip Ortaokulu, Karesi Gazi Mustafa Kemal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Karesi Hacıilbey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Karesi İbrahim Bodur Meslkei Eğitim Merkezi, Karesi İl Özel İdare Özel Eğitim Uygulama Okulu, Karesi İnebey Anadolu Lisesi, Karesi İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi, Karesi Karahallılar Ortaokulu, Karesi Kayabey Şehit Ferruh Kulaçoğlu Ortaokulu, Karesi Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu, Karesi Mehmet Şerefeğinlioğlu Ortaokulu, Karesi Merkez Ece Amca İlkokulu, Karesi Ortaokulu, Karesi Ömer Kurşun Anaokulu, Karesi Rahmi Kula Aadolu Lisesi, Karesi Sakarya İlkokulu, Karesi Süeybe Karakuş Anaokulu, Karesi Syal Anadolu Lisesi, Karesi Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos İlkokulu, Karesi Şehit Mesut Yağan Anaokulu, Karesi Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu, Karesi Zafer İlkokulu, Karesi Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi, Obidev Mesleki Eğitim Ve Üretim Merkezi, Sevinç Kurşun İlkokulu, Şehit Astsubay Cemil Erkek Ortaokulu, Şehit Ömer Faruk Bol İma Hatip Ortaokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu, Hüma Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Firdevs Hattatoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Karesi Balıkesir Lisesi, Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu, Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi